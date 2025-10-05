Ganó 3 títulos en River, Gallardo lo pidió cuando nadie lo imaginaba y ahora criticó el presente del Millonario: “Altibajos”

River no la pasó nada bien en el último mes. Sufrió cuatro derrotas consecutivas tras quince años en su historia, perdió terreno en el Torneo Clausura y quedó eliminado de la Copa Libertadores. El pasado jueves demostró carácter y le ganó a Racing un partido caliente por los cuartos de final de la Copa Argentina, en la próxima instancia se verá las caras con Independiente Rivadavia. Quien analizó el presente del equipo de Marcelo Gallardo fue Nicolás Domingo, quien tuvo tres ciclos por el club que lo vio nacer y conoce bien al Muñeco.

En diálogo con Dsports Radio, Nico Domingo afirmó: “River tuvo altibajos durante el año. Tuvo partidos buenos, pero del Mundial de Clubes para acá no tuvo un buen rendimiento. Compitió muy bien contra Racing, sostuvo muy bien el resultado y contra un equipo que se hace fuerte en los mano a mano”.

Domingo elogió a Gallardo

El ex mediocampista central fue compañero de Gallardo en River y también lo tuvo como entrenador en su último paso por el club de Núñez. Al ser consultado por el Muñeco, Domingo afirmó: “Marcelo es exigente y autocrítico. Siempre fue así, los resultados se dan o no se dan, pero él tiene siempre una misma línea de trabajo”.

Domingo eligió a su top 3 de mejores equipos del fútbol argentino

“Argentinos me gusta mucho, Vélez y Central juegan muy bien también. Argentinos es protagonista, se hace dueño del juego siempre que puede”, analizó Domingo, quien dejó la actividad profesional en 2023 luego de un breve paso por Patronato de Paraná cuando el conjunto entrerriano se encontraba en la Primera Nacional.

Nicolás Domingo en su regreso a River en 2016. (Foto: Prensa River).

El paso de Nicolás Domingo por River

Nicolás Domingo se formó en River y tuvo su estreno en Primera en la temporada 2004/05, para 2009 emigró y regresó en 2011, tras el descenso. Estuvo esa temporada y luego se marchó, para regresar de manera inesperada en 2016 por pedido de Marcelo Gallardo. En sus años en Núñez, el mediocampista central fue campeón del Clausura 2008, la Recopa Sudamericana 2016 y la Copa Argentina del mismo año.

