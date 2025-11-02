River vs. Gimnasia EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Este domingo y por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a los octavos de final. El encuentro que se disputa en el Estadio Monumental, cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa y es transmitido por la pantalla de ESPN Premium. Además, podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.
ver también
Estudiantes de La Plata vs. Boca EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto