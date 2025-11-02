River vs. Gimnasia EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

16:30hs Las posibles formaciones de River y Gimnasia

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Maximilano Salas.

Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres.