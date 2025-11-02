Es tendencia:
River vs. Gimnasia EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Por la fecha 14, el Millonario recibe al Lobo platense en el Estadio Monumental, en un duelo clave para la tabla de posiciones.

Del lado de Gimnasia, todo preparado

El vestuario visitante no se queda atrás y ya aguarda por sus protagonistas.

Todo listo en el vestuario

En la zona del Millonario, las camisetas esperan por sus dueños para saltar al campo de juego.

El clima hostil en el Monumental

Será el primer partido después de la eliminación de River en Copa Argentina tras caer por penales contra Independiente Rivadavia, donde se espera una alta temperatura en los hinchas.

El cuerpo arbitral para esta noche

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
  • Árbitro asistente 2: Iván Aliende
  • Cuarto árbitro: Julián Jerez
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Manuel Sánchez

Los últimos 5 encuentros de Gimnasia

  • Estudiantes 2-0 Gimnasia | Torneo Clausura
  • Gimnasia 1-2 Talleres | Torneo Clausura
  • Sarmiento 0-1 Gimnasia | Torneo Clausura
  • Gimnasia 0-3 Rosario Central | Torneo Clausura
  • Riestra 1-0 Gimnasia | Torneo Clausura
Los últimos 5 partidos de River

  • River (3) 0-0 (4) Independiente Rivadavia | Copa Argentina
  • Talleres 0-2 River | Torneo Clausura
  • River 0-1 Sarmiento | Torneo Clausura
  • Rosario Central 2-1 River | Torneo Clausura
  • River 1-0 Racing | Copa Argentina

Las posibles formaciones de River y Gimnasia

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Maximilano Salas.

Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres.

Por Nahuel De Hoz

Juan Fernando Quintero y Marcelo Torres, protagonistas de River y Gimnasia.
Juan Fernando Quintero y Marcelo Torres, protagonistas de River y Gimnasia.

Este domingo y por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, River recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a los octavos de final. El encuentro que se disputa en el Estadio Monumental, cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa y es transmitido por la pantalla de ESPN Premium. Además, podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

