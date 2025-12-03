Es tendencia:
Zuculini reveló detalles inéditos del vestuario de River antes de la final de Libertadores 2018 suspendida ante Boca en el Monumental

El Millonario y el Xeneize debían enfrentarse el 24 de noviembre de 2018 en Núñez por la vuelta de la final de la Copa.

Por Lautaro Toschi

Pablo Pérez con un parche en el ojo
El 24 de noviembre de 2018 quedó en la historia negra del fútbol sudamericano. River y Boca debían verse las caras en el Estado Monumental por la revancha de la final de la Copa Libertadores, pero producto de un pésimo operativo policial y los inadaptados de siempre, el encuentro debió postergarse y todo se definió el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Aquella calurosa tarde del 24 de noviembre, un hincha de River arrojó una piedra al micro de Boca, que llegó al Monumental casi sin custodia policial y provocó la rotura de un vidrio que trajo sus consecuencias y les impidió a los futbolistas del Xeneize estar en condiciones. Bruno Zuculini reveló la interna de aquella jornada que quedará para la historia.

¿Qué dijo Zuculini sobre aquella final que no se pudo jugar?

En diálogo con La Fábrica, el ex volante central de River afirmó: “Estábamos en el vestuario, hay varias teles por todos lados en ese vestuario hermoso y lo que yo recuerdo en ese momento es que pasó la gente de la Conmebol a chequear las camisetas y el DNI. La gente de Conmebol pasó y nosotros vemos en la tele que los chicos de Boca no estaban para jugar. Me acuerdo de Pablo Pérez, que me lo crucé un par de veces y es muy buena gente“.

“Nosotros veíamos que los chicos de Boca habían tenido ese problema y nosotros dijimos que no íbamos a salir. Si los chicos de Boca están así, nosotros no vamos a jugar. Eso decía el grupo, los referentes lo decían. No estábamos en igualdad de condiciones”, afirmó Zucu.

El Monumental se preparó para un partido que nunca se jugó allí. (Foto: Getty).

¿Hablaron los jugadores de River y Boca?

El mediocampista central contó: “Sé que muchos de los jugadores de ambos equipos tenían relación entre sí y que hablaron entre ellos. Los jugadores de River les dieron a entender a los jugadores de Boca que no el partido no se iba a jugar si ellos no daban el ok. Sé que tenían relación directa y los chicos de Boca les dijeron que no estaban en condiciones“.

Recuerdos de Madrid

La Conmebol decidió que la final de la Libertadores 2018 se juegue en Madrid y Bruno Zuculini recuerda aquel momento: “Fue la noche más linda de mi vida”. También dijo: “No importaba dónde, ese grupo sabía que iba a ganar”. Cabe recordar que Zucu ingresó sobre el final del partido para darle frescura al mediocampo y terminó en cancha cuando el árbitro pitó el final y el Millonario conquistó la Copa Libertadores luego de ganar 3 a 1.

Nacho Fernández, Milton Casco y Bruno Zuculini con la Libertadores en el Bernabéu. (Foto: Getty).

Nacho Fernández, Milton Casco y Bruno Zuculini con la Libertadores en el Bernabéu. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • Bruno Zuculini recordó el chequeo de Conmebol de camisetas y DNI en el vestuario.
  • Los jugadores de River decidieron no salir a jugar tras ver problemas en los jugadores de Boca.
  • La Final Libertadores 2018 se jugó en Madrid y River ganó 3 a 1.
