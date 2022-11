Cada día que pasa es una jornada de definiciones para la Selección a ya menos de dos semanas del inicio del Mundial de Qatar. Lógicamente, para cerrar de manera oficial la lista de convocados para el certamen más importante del mundo, en la Albiceleste esperan el parte médico final de Giovani Lo Celso para confirmar si habrá chances de llevarlo pese a su lesión o si es un futbolista que se baja en un 100%. Sobre estas cuestiones, y más, trascendieron las novedades en las últimas 24 horas en la Selección. Enterate de todo acá.

Se dilató el parte médico de Lo Celso

Este lunes se esperaba que llegue la novedad definitiva desde Villarreal sobre el estado de la dura lesión de Lo Celso, ya que en los anteriores estudios se había confirmado que padecía un desgarro en el isquiotibial y solo quedaba definir una cuestión de si hubo desprendimiento del músculo o no y la recuperación que deberá hacer para volver al 100%, donde incluso se debatía la posibilidad de una operación.

Finalmente, el club español decidió dilatar los estudios y el consecuente parte médico para este martes, por lo que en la Selección Argentina seguirán en vilo hasta que se informe la situación del estudio definitivo en las próximas horas. De todas formas, las chances de que el zurdo pueda ir a Qatar son muy bajas, por lo que es casi confirmado que la Albiceleste tendrá que lamentar esta baja durísima para la Copa del Mundo. Debido a su importancia para el plantel y el equipo es que se lo espera hasta último momento, pero la gravedad del desgarro parece indicar que le será imposible decir presente en el Mundial.

Paredes se entrenó a la par en Juventus

A pesar de que Scaloni aún no confirmó la nómina final que viajará hacia Medio Oriente, sí está por hacerlo. Pero mientras tanto, se mantiene muy atento a las situaciones físicas de varios futbolistas que llegarían tocados a la cita mundialista.

Así como se alarmó por la ausencia de Lionel Messi en el duelo entre PSG y Lorient, también hubo alegría en la Selección Argentina porque Leandro Paredes se recuperó por completo de su distensión en el isquiotibial y entrenó a la par de sus compañeros en Juventus.

Sin duda alguna, es una gran noticia para Lionel Scaloni como para todos los fanáticos del seleccionado nacional, ya que se había generado una enorme incertidumbre por el estado físico de Paredes, que si bien no peligraba su presencia en la Copa del Mundo, mantenía a todos muy expectantes.

Cronología de los avances en la lista definitiva

Almada fue el primer desafectado de la lista de 31: "Thiago Almada no está en la lista de 26 para el Mundial. El cuerpo técnico lo consideró realmente y cree que en el futuro va a jugar muchos partidos con la Selección Argentina. Lo piensan a mediano plazo y se quedó en Buenos Aires como reemplazo en caso de que pase algo", sentenció el periodista Gastón Edul a través de sus redes sociales. Salvo un incidente de última hora, el delantero del Atlanta United no viajará a Qatar.

Almada no es el único, ya que son 4 los que no viajan a Qatar pero quedan como alternativa: Teniendo en cuenta que hasta el momento en el cual se firma planilla del primer partido se pueden realizar cambios en la lista por lesión, Lionel Scaloni tendrá a sus alternativas listas para reemplazar a cualquier jugador ante una posible baja. Un hecho que sucedió en Rusia 2018 con la inesperada convocatoria de Enzo Pérez. Estas cuatro variantes son Juan Musso, Thiago Almada, Facundo Medina y Juan Foyth o Ángel Correa, el que sea desafectado de la lista final.

El último lugar de la lista sería entre Foyth o Ángel Correa: Con los reciente cuatro futbolistas nombrados (incluyendo a Lo Celso) prácticamente afuera, solo resta definir al último deshechado en la pre-lista que elaboró Scaloni para quedarse, por fin, con los 26 representantes nacionales para Qatar 2022. Según agregó Gastón Edul, la decisión del DT está entre Ángel Correa y Juan Foyth. El defensor del Villarreal, compañero de Lo Celso, sufrió una contusión postraumática en su rodilla izquierda hace algunas semanas y se recuperó con gran velocidad, cuando todos lo daban por descartado. El ex Estudiantes tiene la ventaja de la versatilidad a la hora de jugar tanto como lateral como en la zaga, un aspecto fundamental a la hora de disputar un Mundial. No obstante, Angelito podría ser ese suplente de Lautaro Martínez como punta de lanza que hoy no existe entre los pre-citados por Scaloni. Se decide esta semana.

La foto viral de Tapia con Scaloni que generó fervor

En apenas dos semanas, el Mundial de Qatar ya habrá comenzado con los partidos correspondientes al Grupo A y la Selección Argentina estará ultimando detalles para hacer su debut oficial ante Arabia Saudita, el próximo martes 22 de noviembre en la madrugada de nuestro país.

Mientras tanto, en la dulce espera, tanto Lionel Scaloni como el resto de los coordinadores de la Albiceleste también están haciendo los últimos retoques para la Copa del Mundo y, en lo que respecta al DT, sus 31 jugadores preseleccionados fueron revelados durante el domingo y solo quedarán 26 en carrera.

En ese contexto, Scaloni se puso en contacto con varios de los futbolistas que tienen su presencia confirmada en Qatar y rápidamente se subió al avión con destino a Doha. Antes de subir, el entrenador se tomó una foto con Claudio "Chiqui" Tapia y un posteo del mandatario de AFA hizo explotar de likes la publicación en vísperas al Mundial.

"Después de una espera eterna, nos vamos para Qatar. Llevamos la ilusión de 45 millones de argentinos. Arranca el sueño mundialista. Más unidos que nunca, vamos Selección!!", escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino a través de su cuenta de Twitter. Más de 30 mil "me gusta" dejan en evidencia el fervor y las expectativas que hay con el campeón de América pensando en Qatar. El sueño de todos...

El curioso pasajero n° 50 del avión de la Selección Argentina a Qatar

Tras la partida del avión de la Albiceleste, el periodista Andrés Burgo detalló los integrantes de la delegación del campeón de América que salió desde Buenos Aires sin pasar por alto al único convocado del medio local, Franco Armani, en compañía del arquero juvenil Federico Gomes Gerth como sparring.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es el último pasajero que se subió a la aeronave: el peluquero del plantel. La estadía será larga y en cada concentración los futbolistas sacan a relucir sus nuevos looks en la previa de cada partido, algo que no faltará en el Mundial de Qatar al contar con la presencia del barbero de confianza en la "Scaloneta". Están en todos los detalles.

Renan Lodi, defensor que perdió en la final de la Copa América, se quedó afuera de los convocados de Brasil

Hasta ahora son apenas tres las selecciones que dieron a conocer a los 26 citados: Japón, Costa Rica y hoy fue turno de Brasil. Tite no anduvo con rodeos a la hora de comunicar su decisión y más de un nombre sorprendió al público general. El principal cimbronazo del DT de la Verdeamarela fue la inclusión de Dani Alves, el histórico lateral de 39 años que se encuentra viviendo su primera experiencia en la liga mexicana. Sin embargo, las ausencias también fueron de peso.

En la delantera no se hicieron presentes ni Gabigol, el hombre Libertadores en el último tiempo, ni Roberto Firmino, figura del Liverpool que se había convertido en una fija para el combinado de Tite. Otra de las curiosas desapariciones de la lista estuvo en la defensa: Renan Lodi tampoco viajará a la Copa del Mundo, a poco más de un año de ser titular en la final de la Copa América 2021 contra Argentina.

El lateral se marchó del Atlético Madrid para ganar protagonismo en la Premier League, más precisamente en el Nottingham Forest, pero nada salió como lo esperaba: pocos minutos, menos de los que gozaba con Diego Simeone, y malos resultados en la liga más exigente del mundo. El propio Cholo se había referido a este tema en relación a las ganas que tenía Lodi de marcharse de España para ganar rodaje pensando en el Mundial.

Con la decisión de Tite confirmada, Lodi sufre un nuevo revés en su carrera futbolística con la selección de Brasil. Al "papelón" que significó su error en la final de la Copa América, en la jugada en la que Ángel Di María anota el único gol en el Maracaná, se le suma este nuevo episodio que seguramente será difícil de procesar en estos meses.