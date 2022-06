La Selección Argentina enfrentará a Italia en la Finalissima de Wembley sin Leandro Paredes e inevitablemente su juego no será el mismo. ¿Qué esperar de un equipo que cambiará a su director de orquesta?

Leandro Paredes es el 5 de la Selección Argentina. Desde la llegada de Lionel Scaloni, el volante central del PSG fue quien marcó el estilo. Llevó el ritmo. Los hilos de un equipo que viene por el sendero de la victoria y sueña con levantar la Copa del Mundo en Qatar. Por eso, en la Finalissima ante Italia la Albiceleste seguramente lo extrañe y deberá cambiar sus planes. ¿Qué modifica la ausencia del ex Boca?

“El no poder estar duele muchísimo, pero sé muy bien que cada uno de mis compañeros va a dar hasta lo que no tenga para darnos una alegría más. Siempre juntos. Vamos Argentina y vamos Selección”,escribió Leo Paredes en su cuenta de Instagram. El ex Roma está con el plantel en Londres, aunque esta vez le cederá su lugar de director de orquesta a Guido Rodríguez.

Argentina y una final con cambio de timonel: ¿Qué esperar de un equipo sin Paredes?

Como ya era de público conocimiento, Paredes fue operado de pubalgia el 2 de abril y por ello se perdió el cierre de temporada con el PSG. Desde entonces no tuvo acción y por eso Lionel Scaloni ni lo incluyó en la lista de convocados. Allí, en su lugar de timonel aparecerá Guido Rodríguez, un 5 clásico mucho más posicional y sin tanta visión de juego. ¿Qué pierde y qué gana Scaloni con este cambio obligado?

Con el volante del Real Betis en el 11, la Selección Argentina seguramente esté mejor parada. Más organizada. Siempre con cinco futbolistas preparados para quitar y entregarle el balón a los que más saben: De Paul, Lo Celso, Di María y Messi. Aunque ojo, también perderá el primer pase frontal y punzante que le daba Paredes.

Con el mediocampista del PSG como eje, la Albiceleste contó durante toda la Copa América con tres salidas finas. A pesar de su posición de volante central, su pasado como enganche hace que Paredes continuamente esté pensando en habilitar. En saltear líneas y manejar los tiempos con la pelota en su poder. Eso, con Rodríguez de arranque, la Scaloneta lo extrañará.

Manejar el balón sin Paredes: la responsabilidad que recae sobre De Paul y Lo Celso

Sin el habitual volante titular de la Selección, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tendrán la responsabilidad de llevarle la pelota a Messi, Di María y Lautaro. Además, dependerá de los dos interiores argentinos que la Albiceleste no caiga nuevamente en hacer descender a La Pulga a las zonas de la cancha donde menos daño hace. Con ellos enchufados, la Scaloneta no extrañará tanto a Paredes.