Con el pasaje a Qatar en el bolsillo, la Selección Argentina volverá a jugar por Eliminatorias con el último objetivo de intentar achicar las diferencias con Brasil y quedarse con el primer puesto de la clasificatoria. Los rivales serán Venezuela y Ecuador, el primero a disputarse en condición de local para cerrar en Guayaquil. No obstante, hasta el día de hoy no se pudo confirmar la sede del encuentro con la Vinotinto por el pedido de River para no jugar en El Monumental.

El Millonario anunció el inicio de las remodelaciones en el Antonio Vespucio Liberti y la Albiceleste se vio obligada a mudarse para el compromiso del próximo 25 de marzo, pero solo podía ser en Buenos Aires o sus alrededores. Es por eso que clubes como Boca Juniors e Independiente ofrecieron sus estadios para albergar al seleccionado, por lo que la última palabra estaba en poder de Claudio "Chiqui" Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino.

Después de varias idas y vueltas, con un llamado de Juan Román Riquelme de por medio, desde AFA se habrían mostrado conformes con la evolución del campo de juego en La Bombonera y, según contó Gastón Edul, el Alberto J. Armando será la sede del partido de la Albiceleste ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias CONMEBOL.

A falta de anuncio oficial, la Selección Argentina volverá a jugar en La Ribera después de poco menos de un año. En noviembre de 2020, el conjunto de Scaloni empató 1 a 1 frente a Paraguay, ante una Bombonera sin público debido a las normas establecidas por la pandemia. Si de rachas hablamos, son 16 partidos consecutivos sin derrotas para la Albiceleste en la cancha del Xeneize.