Teté González, entrenador que hizo debutar al zaguero, contó una anécdota muy particular que compartieron con un árbitro.

La aparición de Cristian Romero en la Selección Argentina fue una de las más sorpresivas y positivas de los últimos tiempos. El juvenil debutó ante Chile por Eliminatorias y rápidamente se volvió un indiscutido en base a grandes rendimientos en encuentros clave.

Su llegada a la Selección fue más que sorpresiva, teniendo en cuenta que había jugado poco en Belgrano hasta partir hacia Europa. Su paso por el Pirata no fue tan positivo como su actualidad, ya que no logró tener la continuidad deseada. Cuti siempre se caracterizó por su fuerza a la hora de disputar duelos, aunque no siempre fue tan tiempista como lo es ahora.

Esteban González, técnico que lo hizo debutar, reveló una grandiosa anécdota con un árbitro en los inicios del zaguero. "Una vez jugamos un torneo y quedamos afuera por un penal que hizo Romero. Luego fuimos a jugar un amisoso con Pumas UNAM e hizo una jugada similar al penal. El árbitro que nos conocía le dijo 'te cobro el penal porque tenés que aprender a no hacer esas jugadas'", reveló el DT. ¡Brillante!

Pocos años después, Romero se convirtió en el defensor argentino más caro de la historia y en un pilar fundamental en la Selección Argentina. Tiene un enorme porcentaje de duelos ganados y es una garantía en la línea de fondo. ¡Notable!