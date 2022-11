Faltan días para el debut de la Selección Argentina en una nueva edición de la Copa del Mundo. El equipo que dirige Lionel Scaloni llega como uno de los favoritos a quedarse con el título y sumar así una tercera estrella. Goza de un presente espectacular, tanto a nivel grupal como desde lo futbolístico. Se consagró en la última Copa América y con 36 partidos invicta al día de la fecha, se adueñó del récord histórico que antes ostentaba el Coco Basile.

Son cada vez más los pronósticos y especulaciones que apuntan a que el equipo de Lionel Messi repetirá el logro de Diego Maradona del 86. Sin embargo, no sería un hito nuevo, porque el combinado nacional ya fue campeón del mundo en Qatar. 27 años atrás, la Selección Argentina sub 20 ganó el título más importante de todos en Medio Oriente.

José Néstor Pékerman marcó la historia en los juveniles, y el título de Qatar fue el primero de su era. Pero cuando empezó, no era todo color de rosas. La Selección Argentina venía de una serie de sinsabores luego de los recientes acontecimientos que acarreaba. En el 94, meses antes de que Pékerman asumiera la dirección técnica de la sub 20, la Selección mayor quedó eliminada del Mundial de Estados Unidos en octavos de final, con la carga del episodio de días anteriores al fatídico cruce contra Rumania, donde Diego Maradona dio positivo por efedrina en un test antidoping y lo expulsaron de la competencia, poniendo así un punto final a la ilusión de todo un país.

Además, el clima no estaba fácil para las inferiores. Por el segundo partido de la fase de grupos en el Mundial sub 20 de 1991, el conjunto que por entonces dirigía Mostaza Merlo terminó con una derrota por 3-0 ante Portugal y con forcejeos y jugadas violentas al final del encuentro. Con 9 hombres en la cancha, el equipo se quedó sin chances y para el próximo partido contra Corea del Sur, ya no competían por nada. Además, la FIFA impuso una dura sanción contra Argentina y quedaron suspendidos para el Mundial siguiente, del 93.

Así y todo, los juveniles recibieron el año nuevo del 95 en La Paz, Bolivia mientras se disputaba el Torneo Sudamericano. Llegaron a la instancia final, pero todo acabó en una derrota en manos de Brasil. Aún así, el subcampeonato significó la clasificación al Mundial, y se sumó al voto de confianza que dejó el primer puesto en los Juegos Panamericanos. Llegó abril, armaron las valijas y fueron de las últimas delegaciones en aterrizar en Doha. Todos los convocados provenían del fútbol local, y entre ellos estaba Juan Pablo Sorín.

Del Mundial participaron 16 equipos; Argentina, Australia, Brasil, Burundi, Camerún, Chile, Costa Rica, España, Honduras, Japón, Países Bajos, Portugal, Qatar, Rusia y Siria. Toda la competencia se desarrolló en tres sedes, Al Ahli, Sunaim Bin Hamad y el Estadio Internacional Khalifa, que de los tres, es el único que se utilizará en Qatar 2022.

El debut en el Grupo C fue con un clásico mundialista contra los Países Bajos. La final del 78 seguía latente, y así Andrés Garrone abrió el marcador en el minuto 90 del juego, y le dio una alegría al país con un encuentro que terminó en 1-0. Para la segunda fecha, el combinado se enfrentó a un viejo conocido: Portugal. El partido terminó en una derrota por 1-0, pero es no desalentó al equipo de Pékerman, que buscó la revancha por el tercer partido de grupos ante Honduras y terminó en un agónico 4-2, con una actuación estelar de Sebastián Pena, que convirtió hat trick.

Cómodos, en cuartos de final les tocó medirse contra Camerún, de los países africanos con mayor historial futbolero. Con un cómodo 2-0 se impusieron y avanzaron a la instancia de semifinales. Allí los esperaba la España de Juan Santisteban, que había sacado campeón al conjunto en el mundial del 91 y se perfilaba como uno de los técnicos más ganadores de la categoría. Pero una vez más, los tres palos de Joaquín Irrigoytia nacional terminaron invictos, y en el Estadio Internacional Khalifa, Biagini, Coyette y Chaparro pusieron el 3-0. Por primera vez desde que la Sub 20 comandada por César Luis Menotti se consagrara campeona en Japón en 1979 con un jovencísimo Diego Armando Maradona que aún brillaba en Argentinos Juniors y no había pasado ni por Boca ni por Napoli, se jugarían nuevamente por el título mundial.

Para la gran final, los esperaba nadie menos que Brasil, por ley uno de los candidatos más fuertes, que les había arrebatado el título Sudamericano en enero, y por entonces era el equipo que más mundiales tenía, sumando tres copas en su haber. Pero nada pudo detener a la albiceleste, que con un arrasador 2-0 se consagró campeona del mundo en Qatar. Este éxito significó también el inicio del ciclo Pékerman, que fue de los técnicos más exitosos con las categorías juveniles de la Selección. Este fue el segundo campeonato del mundo, pero al día de hoy, teniendo 6 palmarés, Argentina es la mayor campeona del mundo juvenil.

El plantel estuvo conformado por: Carlos Germán Arangio, Julio César Bayon, Leonardo Ángel Biagini, Wálter Gastón Coyette, Diego Sebastián Crosa, Raúl Cristian Chaparro, Cristian Fabián Díaz, Federico Hernán Domínguez, Andrés Miguel Garrone, Francisco Gabriel Guerrero, Miguel Santiago Ibagaza, Joaquín Irigoytía, Mariano Alcides Juan, Guillermo Carlos Larrosa, Gustavo Adrián Lombardi, Sebastián Diego Pena, Fernando Gastón Pezzuti y Juan Pablo Sorín.