La curiosa confesión de Dibu Martínez: "Me encanta que me insulten"

La consagración monumental de la Selección Argentina en la Copa América 2021 volvió a enamorar a todos los hinchas, en medio de una renovación casi total por parte de Lionel Scaloni desde que tomó la posta. Una de las grandes -y gratas- sorpresas del entrenador fue Emiliano Martínez, quien no demoró en ganarse el corazón de la gente a base de actuaciones para el recuerdo, tal como sucedió en la tanda de penales contra Colombia.

En aquella definición desde los doce pasos, el arquero de la Albiceleste se mostró verbalmente activo con los ejecutantes cafeteros y logró ponerlos nerviosos para poder atajar dos remates que valieron la clasificación a la gran final en el Maracaná. No obstante, no solo en la selección mostró sus características.

En el Aston Villa, "Dibu" se animó a encarar a Cristiano Ronaldo antes de ejecutar un penal y se lo terminó atajando a Bruno Fernandes, lo cual generó un particular festejo del golero argentino. En una entrevista exclusiva con Amazon Prime Video Sports, Martínez recordó aquella situación vivida en Old Trafford y confesó: "Me encanta jugar de visitante. Amo que me insulten. Lo amo".

Luego llegó la anécdota. "El hecho de que haya bailado contra el Manchester United fue porque escuchaba a los hinchas insultándome durante todo el partido. Sobre el final, ellos erraron un penal y dije, 'Me acuerdo de todo. Estuvieron hablando m***** sobre mí", contó Dibo con la misma euforia con la que vivió el encuentro contra los Red Devils. Un loco lindo.