Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Rodrigo De Paul reaccionó con 3 emojis al conocer el grupo de Argentina en el Mundial 2026

Luego de conocer a los rivales a los que se enfrentará la Albiceleste en la copa del mundo, hubo una fuerte repercusión en redes sociales.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Rodrigo De Paul, figura de la Selección Argentina.
© Prensa ArgentinaRodrigo De Paul, figura de la Selección Argentina.

Se terminó la espera. En el Kennedy Center de Washington DC se realizó el sorteo de los grupos del Mundial 2026, donde la Selección Argentina ya sabe que jugará ante Argelia, Austria y Jordania en la primera parte del certamen más importante del planeta fútbol, donde buscará defender la gloria obtenida en Qatar 2022.

Finalizado el sorteo, con la gran mayoría de las zonas definidas (aún tiene que llevarse a cabo el repechaje, que definirá a los seis participantes restantes), por medio de las redes sociales, quien se expresó fue Rodrigo De Paul.

El mediocampista, que milita en las filas de Inter Miami, a través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación en la que se observan claramente los rivales que tendrá el vigente campeón del mundo. Pero a ello le añadió tres emojis para expresar su emoción.

Con un corazón celeste y otro blanco, además de un puño (en clara expresión de hacer fuerza por un buen andar en el certamen), el oriundo de Sarandí, que afrontará su segunda cita mundialista, está expectante y ansioso de lo que será el estreno ante Argelia, el cruce contra Austria, que será el segundo duelo, y el cierre frente a Jordania.

La reacción de Rodrigo De Paul en Instagram.

La reacción de Rodrigo De Paul en Instagram.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.
  • Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Publicidad
¿Dónde jugará la Selección Argentina la fase de grupos del Mundial 2026 ante Austria, Argelia y Jordania?

ver también

¿Dónde jugará la Selección Argentina la fase de grupos del Mundial 2026 ante Austria, Argelia y Jordania?

En pleno sorteo, Lionel Scaloni hizo una promesa para el Mundial 2026: “Eso espera la gente de nosotros”

ver también

En pleno sorteo, Lionel Scaloni hizo una promesa para el Mundial 2026: “Eso espera la gente de nosotros”

DATOS CLAVES

  • La Selección Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el Mundial 2026.
  • El sorteo de los grupos del Mundial 2026 se llevó a cabo en el Kennedy Center de Washington DC.
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami) usó Instagram para expresar su emoción por los rivales.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Costas picanteó a Lautaro y De Paul para que vuelvan: "Que no se hagan los boludos"
Fútbol Argentino

Costas picanteó a Lautaro y De Paul para que vuelvan: "Que no se hagan los boludos"

La historia detrás de las canilleras personalizadas con referencias al Mundial
Selección Argentina

La historia detrás de las canilleras personalizadas con referencias al Mundial

Los tres campeones del mundo con la Selección Argentina que se podrían dedicar al boxeo según Puma Martínez
Selección Argentina

Los tres campeones del mundo con la Selección Argentina que se podrían dedicar al boxeo según Puma Martínez

"Quiero una final entre Argentina y Brasil, porque sería inédito e histórico"
Mundial 2026

"Quiero una final entre Argentina y Brasil, porque sería inédito e histórico"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo