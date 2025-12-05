Rodrigo De Paul reaccionó con 3 emojis al conocer el grupo de Argentina en el Mundial 2026

Se terminó la espera. En el Kennedy Center de Washington DC se realizó el sorteo de los grupos del Mundial 2026, donde la Selección Argentina ya sabe que jugará ante Argelia, Austria y Jordania en la primera parte del certamen más importante del planeta fútbol, donde buscará defender la gloria obtenida en Qatar 2022.

Finalizado el sorteo, con la gran mayoría de las zonas definidas (aún tiene que llevarse a cabo el repechaje, que definirá a los seis participantes restantes), por medio de las redes sociales, quien se expresó fue Rodrigo De Paul.

El mediocampista, que milita en las filas de Inter Miami, a través de su cuenta de Instagram, compartió una publicación en la que se observan claramente los rivales que tendrá el vigente campeón del mundo. Pero a ello le añadió tres emojis para expresar su emoción.

Con un corazón celeste y otro blanco, además de un puño (en clara expresión de hacer fuerza por un buen andar en el certamen), el oriundo de Sarandí, que afrontará su segunda cita mundialista, está expectante y ansioso de lo que será el estreno ante Argelia, el cruce contra Austria, que será el segundo duelo, y el cierre frente a Jordania.

La reacción de Rodrigo De Paul en Instagram.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa 4.

Grupo B: Canadá, Europa 1, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa 3.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa 2 y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

