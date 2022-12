Con Lionel Messi como figura estelar, la Selección Argentina obtuvo su merecido pase a cuartos de final tras vencer a Australia por 2 a 1 y la próxima parada será Países Bajos, rival al que eliminó en 2014 en una histórica tanda de penales.

+ Fixture completo del Mundial de Qatar 2022



El festejo entre los jugadores comenzó dentro de la cancha, cantando las canciones que bajaban desde la tribuna, y la fiesta continuó puertas para adentro en el vestuario de la Albiceleste. Sin embargo, la ausencia de Leo en la celebración íntima sorprendió a propios y extraños.

En plena rueda de prensa, el capitán de la Selección Argentina fue consultado por el festejo interno y fue ahí cuando reveló el motivo de su falta. "No estuve en el vestuario porque me tocó el doping. Recién llegué y no pude disfrutar de nada. Me bañé rápido porque estaban todos esperando y no pude estar con nadie", contó.

A raíz de sus declaraciones, más de un hincha recordó un viejo posteo de Lionel en Brasil 2014 lamentando no poder festejar con sus compañeros por el mismo motivo que el de hoy. "Me toco el doping y no puedo estar viviendo este momento en el vestuario. Me siento orgulloso de ser parte de este plantel!! Que fenómeno son todos!! Que partido hicieron. Que locura. estamos en la final!! Disfrutemos... Abrazo grande a toda la argentina. Nos queda un pasito más", había expresado con absoluta emoción. Deja vú.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante