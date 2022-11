Poco más de dos semanas faltan para que la pelota empiece a rodar en Qatar 2022. Algunas selecciones ya empiezan a definir sus 26 convocados, pero todo indica que Argentina será una de las últimas en hacerlo. Lionel Scaloni aguarda por un importante grupo de jugadores afectados por temas físicos.

No solo hay varias piezas importantes afuera por lesión, sino que aún restan al menos dos encuentros para rezar que no aparezcan más. Pensando en esto y especulando con los plazos de recuperación, el entrenador puso un requisito importante para los futbolistas.

La información la dio Esteban Edul en ESPN F12: "Scaloni tiene la decisión tomada de que, quienes no estén aptos para jugar la última fecha para su equipo, no irán al Mundial". Esto significa que no solo deberán llegar bien al debut con Arabia Saudita, sino que tendrán estar al 100% una semana antes.

Esto no solo complica a Lo Celso (como mínimo llegaría a octavos), sino también a futbolistas como Paulo Dybala, Cuti Romero y Guido Rodríguez. Los últimos tres están haciendo lo posible para poder cerrar el 2022 sumando minutos en sus clubes.

De todas formas, el periodista aclaró que "obviamente puede haber excepciones", teniendo en cuenta alguna posible lesión de algún que otro jugador muy importante. Ojalá que no haya más.