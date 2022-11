Un hito clave en la era Scaloni en la Selección Argentina fue la Copa América del 2021. Se conocieron los 26 convocados que representarán a la albiceleste en Qatar, pero hay 4 de ellos que no integraron el plantel ganador...

Los 4 jugadores que no fueron campeones de América y se metieron en la lista de Qatar 2022

Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de 26 futbolistas que vestirán los colores de la Selección Argentina en Qatar. Cada convocatoria da que hablar, y esta no fue la excepción. Con la dos títulos en su haber y el mayor invicto de la historia en su haber, se posiciona en lo alto de los técnicos más exitosos con la albiceleste.

Si de grandes logros de la era Scaloni se habla, el principal fue la consagración en la Copa América 2021 en el Maracaná, en una final acalorada contra Brasil, que se coronó con el gol de Di María, poniendo un punto final a 28 años de sequía. Esos 28 futbolistas que integraron al plantel ganador sembraron la semilla que hoy ilusiona a todos los seguidores de la Scaloneta.

Sin embargo, los tiempos cambiaron, y hubo cuatro futbolistas que no fueron campeones de América pero hoy se colocan entre los 26 que jugarán con Lionel Messi en la próxima cita mundialista en Medio Oriente.

Juan Foyth

El defensor del Villarreal integró la lista provisional pero no pasó a la convocatoria definitiva. Con 23 años, muchos especialistas aseguraron que no tuvo el rendimiento esperado por las fechas de Eliminatorias, especialmente por la falta cometida a Meneses en el partido contra Chile en el Estadio Madre de Ciudades, y el gol de Borja ante Colombia, donde el ex Estudiantes debía marcar y culminó en el empate 2-2, situación que Scaloni expuso en la conferencia de prensa posterior al partido.

Enzo Fernández

Enzo Fernández ganó muchísimo terreno en los últimos meses. A mediados del 2021, recién se encontraba regresando a River Plate tras haber pasado casi un año a préstamo en Defensa y Justicia.

Si bien el Halcón de Varela vivió un auge en su nivel futbolístico los últimos años, con la primer convocatoria de futbolistas del plantel a la Selección Argentina en 2019, que fueron Lisandro Martínez y Domingo Blanco, el regreso de Fernández al club de la Rivera por pedido de Gallardo le dio muchas más oportunidades.

Hasta julio de 2022, mostró su excepcional nivel en el Millonario, que le valió el gran salto al fútbol europeo de la mano del Benfica. Su rendimiento, lo convirtió en el jugador más caro de la Liga de Portugal, y por supuesto, no pudo quedar afuera de la convocatoria de la Selección Argentina. Scaloni lo llamó por primera vez por la última doble fecha ante Honduras y Jamaica, y su segunda convocatoria será para Qatar.

Gerónimo Rulli

El arquero del Villarreal tuvo una actuación estelar con su equipo en la final de la Europa League contra Manchester United. En TyC Sports confesó que le sorprendió no ser convocado por Scaloni habiendo sido el arquero con más vallas invictas del torneo.

Si bien Scaloni lo convocó para una serie de amistosos en 2018, después quedó relegado y no fue convocado para la Copa América. Sin embargo, después el técnico volvió a llamarlo y ahora encontró su lugar entre los 26 que viajarán al mundial.

Alexis Mac Allister

Durante la Copa América de 2021, Alexis Mac Allister se encontraba en Japón disputando los Juegos Olímpicos con la Sub-23. A comienzos de 2022 comenzó a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni y sumó minutos en 5 de los 6 partidos en que fue citado.

Su presente en Brighton Hove & Albion de Premier League es inmejorable, y en los últimos 13 partidos por la competencia lleva convertidos 4 goles, sin mencionar que hoy en día, su pase vale triplicó su valor respecto a seis meses atrás. Así, logró meterse en el plantel que representará al país en la Copa del Mundo.