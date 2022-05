Mientras prepara la Finalissima 2022 frente Italia, Lionel Scaloni sigue pensando en el Mundial de Qatar 2022. El director técnico de la Selección Argentina sabe que su trabajo en estos meses pasa por preparar al equipo de la mejor manera para la competencia y definir la lista final de jugadores que viajarán a la Copa del Mundo.

En una entrevista concedida a Canal 9, el entrenador contó cómo piensa a la deleción nacional para el Mundial. Y reveló que le gusta imaginar a un grupo amplio en la previa. "Creo que al contrario, hay que tenerla amplia. En el sentido de los que han venido con nosotros. Y no achicar, porque si después pasa algo tu mente ya estaba en una idea", sostuvo.

Con esa idea, el DT dio a entender que algún jugador que no esté frente a Italia igual podría ir a Qatar. "Sin embargo nosotros estamos con una lista que es la que damos normalmente, de 30 o 35 y después la recortamos. Esos tienen posibilidades de venir todos, a partir de ahí será el momento cuando toque darla. Porque a lo mejor alguno no está ahora en la lista final y está en noviembre", mencionó.

"Lo importante es tener ese abanico y no estar pensando que éstos son mis 20 o mis 23 de campo. No sé que dirá la FIFA al final, si será esa cantidad de jugadores o no, pero la idea es no tener los jugadores justos, al contrario", siguió Scaloni. "Y después levantar el teléfono y si alguien no tiene que venir y hacer el llamado. Pero lo importante es que hay más jugadores que lo que uno cree", cerró.