El rol que tendrá Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de la ciudad de Washington D. C., la FIFA llevará a cabo el sorteo con el que distribuirá a los 42 clasificados y a los 6 cupos vacantes (a resolverse en el Repechaje de la UEFA y en el Torneo Clasificatorio Intercontinental, ambos a disputarse en marzo) en los 12 grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Dicho evento contará con la presencia destacada de Lionel Scaloni, entre otros representantes de los combinados participantes y figuras destacadas de la historia del fútbol. Pero en el caso del entrenador de la Selección Argentina, su asistencia se debe, principalmente, a que tiene que desempeñar una tarea central en la ceremonia.

Por ser el estratega campeón de la última edición de la Copa del Mundo, será el encargado, en el inicio del acto (que comenzará a las 12 horas local y 14 de Argentina), de ingresar el trofeo y ubicarlo en el atril que estará presente durante todo el sorteo.

Lionel Scaloni tendrá una participación idéntica a la que desenvolvieron Didier Deschamps en abril del 2022 para el Mundial de Qatar; Miroslav Klose, capitán de la Selección de Alemania en lugar del técnico Joachim Low, en diciembre del 2017 para Rusia 2018, y Vicente Del Bosque en diciembre de 2013 para el Mundial de Brasil 2014.

Didier Deschamps en el sorteo de Qatar 2022 y Vicente Del Bosque en el sorteo de Brasil 2014.

La actividad para la Copa del Mundo sigue el sábado 6 de diciembre

Luego del sorteo de este viernes 5 de diciembre -en el que los seleccionados sabrán, en su mayoría, los 3 rivales que enfrentarán en la Fase de Grupos, a la espera de las 6 plazas todavía disponibles-, la FIFA se pondrá a trabajar en el reparto de cada uno de los partidos en cada una de las 16 sedes de la Copa del Mundo (11 de Estados Unidos, 3 de México y 2 de Canadá).

Al respecto, el sábado 6 (también desde las 14 horas de Argentina), la entidad que preside Gianni Infantino (quien estará a cargo de la conducción) realizará una transmisión en vivo mediante su sitio web y cuentas de redes sociales oficiales, en la que develará las ciudades que tendrán que visitar los combinados para sus primeros enfrentamientos y cómo y en dónde será su hipotético camino en la instancia de eliminación.

