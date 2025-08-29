A seis días de las Eliminatorias, FIFA informó cuatro sanciones para la Selección Argentina: el motivo

Resta menos de una semana para lo que será la Fecha FIFA de septiembre, en la última doble fecha de Eliminatorias para Lionel Messi como jugador de la Selección Argentina. Justamente, el ente regulador del fútbol a nivel mundial, lanzó un informe para los medios donde detallan las sanciones que fueron emitidas a cada Federación/Asociación por inconductas e irregularidades que tuvieron lugar en la Fecha FIFA de junio.

En ese contexto, la AFA recibió tres sanciones por situaciones que respectan a la Asociación, y que incluyen falta de conducta, discriminación e incidentes en las tribunas. Mientras que Enzo Fernández fue sancionado de forma particular por la roja que recibió contra Colombia, para un total de cuatro sanciones hacia Argentina detalladas en el documento.

Enzo Fernández no estará en la última doble fecha por la roja vista vs. Colombia. (Getty)

En total las sanciones incluyen multas que llegan los 150 mil euros, reducción en la capacidad del estadio para el próximo partido de local y, lógicamente, los dos partidos para Enzo Fernández, que no estará para el cierre de las Eliminatorias contra Ecuador y Venezuela.

Las sanciones de la FIFA a Argentina

Argentina vs. Chile – Orden y seguridad en partidos, encendido de fuegos artificiales o cualquier otro objeto – Artículo 17, Artículo 17.2.c – Multa 1,000 Francos Suizos

– Orden y seguridad en partidos, encendido de fuegos artificiales o cualquier otro objeto – Artículo 17, Artículo 17.2.c – Argentina vs. Colombia – Discriminación y abusos racistas – Artículo 15 – Implementación de un plan preventivo, reducción de un 25% de espectadores para el próximo partido o, alternativamente, asientos ocupados por una comunidad o un grupo de interés especial – Multa de 120,000 francos suizos

– Discriminación y abusos racistas – Artículo 15 – Implementación de un plan preventivo, reducción de un 25% de espectadores para el próximo partido o, alternativamente, asientos ocupados por una comunidad o un grupo de interés especial – Argentina vs. Colombia – Falta de conducta de jugadores u oficiales, falta de conducta de equipo. Artículo 14, Artículo 14.5 – Multa de 20,000 francos suizos

– Falta de conducta de jugadores u oficiales, falta de conducta de equipo. Artículo 14, Artículo 14.5 – Argentina vs. Colombia – Falta de conducta de jugadores u oficiales, infracción seria. Artículo 14, Artículo 14.1.e – Enzo Fernández – Dos partidos de suspensión y multa de 5000 francos suizos

Chile, Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia fueron las otras Asociaciones y Federaciones de CONMEBOL que aparecieron en el comunicado de sanciones en el que se detallaron las infracciones cometidas por seleccionados de cada continente y confederación.

