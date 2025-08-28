En 5 palabras, Conmebol reaccionó a la frase de Messi sobre su último partido por Eliminatorias con la Selección Argentina

Es un hecho. Lionel Messi no volverá a lucir la camiseta de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas luego de los compromisos contra Venezuela y Ecuador, que serán los últimos partidos oficiales previos al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras conquistar cinco títulos con el combinado nacional, el rosarino le pondrá fin a su asombrosa carrera donde las alegrías y tristezas siempre estuvieron tomadas de la mano. Y en la antesala al último partido que disputará en Buenos Aires, frente a todo su público, desde Conmebol se hicieron eco del anuncio que realizó el 10.

“Contra Venezuela será un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatorias”, afirmó el ex Barcelona y Paris Saint-Germain. Sus palabras causaron un enorme dolor entre los fanáticos, aunque era un secreto a voces. Pero lo que hizo caer en la cuenta de que el final se acerca fue el posteo que realizó la cuenta oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol por medio de X, ex Twitter: “Se viene el último baile”, exclamaron con una foto del argentino y su anuncio luego de la clasificación de Inter Miami a la final de la Leagues Cup.

Frente a Venezuela y Ecuador, en septiembre, Messi jugará por última vez en Eliminatorias.

Los números de Lionel Messi en Eliminatorias

Desde que debutó con la camiseta de la Selección Argentina hasta la actualidad, donde aún le quedan dos partidos por delante, Lionel Messi afrontó 71 partidos de Eliminatorias Sudamericanas: anotó 34 goles y aportó la misma cantidad de asistencias.

En 2021, la Pulga se transformó en el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas al llegar a las 26 conquistas. En la actualidad, y antes de que se disputen los últimos dos compromisos previos al Mundial 2026, le saca cinco tantos de ventaja a Luis Suárez, de Uruguay, que está segundo en la tabla.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

La Selección Argentina volverá a la acción el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Monumental, recibiendo a Venezuela. Cinco días más tarde, precisamente el martes 9 a las 20, visitará a Ecuador para cerrar su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.