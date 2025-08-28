Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

En 5 palabras, Conmebol reaccionó a la frase de Messi sobre su último partido por Eliminatorias con la Selección Argentina

La Pulga no volverá a jugar por Eliminatorias con la Selección Argentina después de los cruces frente a Venezuela y Ecuador, en septiembre.

Por Julián Mazzara

Messi jugará su último partido oficial en Buenos Aires con la Selección Argentina.
© Getty ImagesMessi jugará su último partido oficial en Buenos Aires con la Selección Argentina.

Es un hecho. Lionel Messi no volverá a lucir la camiseta de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas luego de los compromisos contra Venezuela y Ecuador, que serán los últimos partidos oficiales previos al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras conquistar cinco títulos con el combinado nacional, el rosarino le pondrá fin a su asombrosa carrera donde las alegrías y tristezas siempre estuvieron tomadas de la mano. Y en la antesala al último partido que disputará en Buenos Aires, frente a todo su público, desde Conmebol se hicieron eco del anuncio que realizó el 10.

“Contra Venezuela será un partido muy especial para mí, porque es el último de Eliminatorias”, afirmó el ex Barcelona y Paris Saint-Germain. Sus palabras causaron un enorme dolor entre los fanáticos, aunque era un secreto a voces. Pero lo que hizo caer en la cuenta de que el final se acerca fue el posteo que realizó la cuenta oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol por medio de X, ex Twitter: “Se viene el último baile”, exclamaron con una foto del argentino y su anuncio luego de la clasificación de Inter Miami a la final de la Leagues Cup.

Frente a Venezuela y Ecuador, en septiembre, Messi jugará por última vez en Eliminatorias.

Frente a Venezuela y Ecuador, en septiembre, Messi jugará por última vez en Eliminatorias.

Los números de Lionel Messi en Eliminatorias

Desde que debutó con la camiseta de la Selección Argentina hasta la actualidad, donde aún le quedan dos partidos por delante, Lionel Messi afrontó 71 partidos de Eliminatorias Sudamericanas: anotó 34 goles y aportó la misma cantidad de asistencias.

Entradas para Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias: cómo comprar los tickets y precios de venta

ver también

Entradas para Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias: cómo comprar los tickets y precios de venta

En 2021, la Pulga se transformó en el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas al llegar a las 26 conquistas. En la actualidad, y antes de que se disputen los últimos dos compromisos previos al Mundial 2026, le saca cinco tantos de ventaja a Luis Suárez, de Uruguay, que está segundo en la tabla.

Publicidad

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

La Selección Argentina volverá a la acción el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el Monumental, recibiendo a Venezuela. Cinco días más tarde, precisamente el martes 9 a las 20, visitará a Ecuador para cerrar su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La polémica medida del gobierno de Javier Milei que deja a Argentina sin TV abierta para el Mundial 2026

ver también

La polémica medida del gobierno de Javier Milei que deja a Argentina sin TV abierta para el Mundial 2026

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Entiendo el negocio de tener a Messi, pero la Copa Potrero termina siendo más seria que la Leagues Cup"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Con un argentino involucrado, Palestina quedó afuera del Mundial 2026 de manera escandalosa
Fútbol Internacional

Con un argentino involucrado, Palestina quedó afuera del Mundial 2026 de manera escandalosa

Genera frustración e impotencia que Messi ya no pueda hacer las cosas que antes hacía con facilidad
Selección Argentina

Genera frustración e impotencia que Messi ya no pueda hacer las cosas que antes hacía con facilidad

A qué hora juega Argentina contra Colombia por las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026
Selección Argentina

A qué hora juega Argentina contra Colombia por las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026

Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Unión por la Copa Argentina
Copa Argentina

Qué pasa si River gana, empata o pierde hoy vs. Unión por la Copa Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo