Alineaciones de Argentina e Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por una de las semifinales del Mundial 2026.

La Selección Argentina chocará ante Inglaterra en la segunda semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este miércoles 15 de julio en Atlanta desde las 15 horas local (16 horas Argentina). Los de Lionel Scaloni llegan a este encuentro tras eliminar a Suiza, mientras que los de Thomas Tuchel hicieron lo propio ante Noruega.

El que salga ganador de este enfrentamiento se medirá a España en la final de este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en tanto que el perdedor se verá las caras con Francia en el choque correspondiente al partido que definirá el tercer y cuarto puesto en el Hard Rock de Miami.

La alineación de Argentina para enfrentar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

A falta de confirmación oficial, Scaloni pondrá en cancha desde el arranque a Emiliano Martínez, Nahuel Molina (o Giuliano Simeone), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul (o Nicolás González), Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina se enfrentará a Inglaterra este 15 de julio por la Semifinal del Mundial 2026. Getty Images.

La alineación de Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026

Sin confirmación oficial, Inglaterra saldría con: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Anthony Gordon y Harry Kane.

La terna arbitral de Argentina vs. Inglaterra

Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Ismail Elfath (Estados Unidos) Primer asistente: Corey Parker (Estados Unidos)

Corey Parker (Estados Unidos) Segundo asistente: Kyle Atkins (Estados Unidos) AS USA – Diario AS

Kyle Atkins (Estados Unidos) AS USA – Diario AS Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Árbitro asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia)

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En síntesis