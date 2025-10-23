Es tendencia:
Uno español y el otro alemán: los europibes de Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar

Diego Placente contará con un futbolista del Real Madrid y otro del Borussia Mönchengladbach.

Por Germán Carrara

El español José Alberto Castelau y el alemán Can Armando Güner forman parte de la lista de citados de Argentina Sub 17 para el Mundial de Qatar 2025.
El español José Alberto Castelau y el alemán Can Armando Güner forman parte de la lista de citados de Argentina Sub 17 para el Mundial de Qatar 2025.

Tras el subcampeonato en el Mundial Sub 20 de Chile 2025, la Selección Argentina buscará revancha con los futbolistas de la categoría Sub 17 en la Copa Mundial de Qatar que se llevará a cabo entre el 3 de noviembre y el 27 de noviembre próximos.

Al respecto, Diego Placente, quien estará nuevamente encabezando el combinado juvenil, ya definió la lista de convocados, la cual fue informada por las redes sociales de la AFA este miércoles 22 de octubre. Fue ahí en donde se confirmó la presencia de dos futbolistas que no son nacidos en territorio argentino, pero que, obviamente, tienen raíces albicelestes.

Uno es el arquero José Alberto Castelau de Roa del Real Madrid, que nació en Getafe (Municipio perteneciente a la Comunidad de Madrid), pero que tiene padres argentinos. Llegó a jugar un encuentro con la Selección de España Sub 15, pero su corazón se inclinó para el lado de la Celeste y Blanca. Incluso, ya ganó un título: el Torneo de L’Alcudia 2025.

Y no solo eso. Lionel Scaloni lo llamó para trabajar con los arqueros de la Selección Argentina mayor (Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez) durante la fecha FIFA de septiembre. “Gracias por tratarme como uno más del grupo y hacerme sentir en casa, desde utileros, cocineros, cuerpo técnico, administrativos, equipo directivo y jugadores. Espero poder seguir aprendiendo mucho de vosotros. Gracias a Dios”, escribió José Castelau en su cuenta de Instagram tras su experiencia en el predio de la AFA.

La lista de convocados de Argentina para el Mundial Sub 17.

La lista de convocados de Argentina para el Mundial Sub 17.

En tanto que el otro es el caso de Can Armando Güner, nacido en Krefeld, Alemania, y que juega de mediapunta o de extremo por ambas bandas en el Borussia Mönchengladbach (se inició en el Schalke 04). En su caso suma 14 partidos con la Selección de Alemania. Siete con la Sub 16 y los otros 7 con la Sub 17, los últimos dos en mayo de este año contra Albania y Portugal.

Güner, hijo de padre turco y de madre alemana hija de una jujeña (La Quiaca), también suma en su recorrido la consagración en el Torneo de L’Alcudia, en el que hizo un gol en la Semifinal frente a Alboraya.

El calendario de Argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 (hora Argentina, sujeto a cambios)

  • Lunes 3 de noviembre: Argentina vs. Bélgica (11:45 hs.)
  • Jueves 6 de noviembre: Argentina vs. Túnez (10:30 hs.)
  • Domingo 9 de noviembre: Fiyi vs. Argentina (09:30 hs.)

Todos los encuentros de la fase inicial se disputarán en el complejo deportivo Aspire Zone de Rayán.

germán carrara
Germán Carrara

