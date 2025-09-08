Con dudas en todas las líneas, la posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Ecuador

Para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina, quien se aseguró el boleto al Mundial 2026 y el primer puesto del certamen, visita a la Selección de Ecuador, que también cumplió con su tarea y logró la clasificación a la cita mundialista.

De cara a este duelo, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, piensa en el equipo titular, en el que tendrá que hacer dos cambios obligados tanto por la ausencia del suspendido Cristian Romero, como también la de Lionel Messi, liberado para que pueda descansar pensando en la recta final de la temporada.

Así las cosas, el DT oriundo de Pujato, tiene dudas en todas las líneas. La primera de ellas está en los laterales, debido a que tanto Gonzalo Montiel como Marcos Acuña podrían sumar minutos en lugar de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, quienes fueron titulares ante Venezuela.

Pasando a la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono se mantendrían, mientras que la duda está en el tercer volante. A pesar de su buen partido, Leandro Paredes podría salir para darle lugar a Alexis Mac Allister, quien se recuperó de una molestia física.

Finalmente, en la delantera también hay una duda. Nico Paz reemplazaría a Lionel Messi, mientras que Thiago Almada continuaría como titular. El tercer nombre podría ser Lautaro Martínez, autor de un gol ante Venezuela, ingresando en lugar de Julián Álvarez.

La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Ecuador

Teniendo en cuenta las dudas mencionadas anteriormente, la Albiceleste podría salir a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono; Nicolás Paz, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Thiago Almada.

