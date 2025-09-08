Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Con dudas en todas las líneas, la posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Ecuador

Scaloni piensa en variantes en el equipo titular para la despedida de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
© GettyLionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.

Para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina, quien se aseguró el boleto al Mundial 2026 y el primer puesto del certamen, visita a la Selección de Ecuador, que también cumplió con su tarea y logró la clasificación a la cita mundialista. 

De cara a este duelo, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, piensa en el equipo titular, en el que tendrá que hacer dos cambios obligados tanto por la ausencia del suspendido Cristian Romero, como también la de Lionel Messi, liberado para que pueda descansar pensando en la recta final de la temporada.

Así las cosas, el DT oriundo de Pujato, tiene dudas en todas las líneas. La primera de ellas está en los laterales, debido a que tanto Gonzalo Montiel como Marcos Acuña podrían sumar minutos en lugar de Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, quienes fueron titulares ante Venezuela. 

Pasando a la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono se mantendrían, mientras que la duda está en el tercer volante. A pesar de su buen partido, Leandro Paredes podría salir para darle lugar a Alexis Mac Allister, quien se recuperó de una molestia física. 

Finalmente, en la delantera también hay una duda. Nico Paz reemplazaría a Lionel Messi, mientras que Thiago Almada continuaría como titular. El tercer nombre podría ser Lautaro Martínez, autor de un gol ante Venezuela, ingresando en lugar de Julián Álvarez

La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Ecuador

Teniendo en cuenta las dudas mencionadas anteriormente, la Albiceleste podría salir a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono; Nicolás Paz, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Publicidad
Nació en España, juega en Real Madrid, fue convocado a la Selección Argentina y recibió una inesperada bienvenida

ver también

Nació en España, juega en Real Madrid, fue convocado a la Selección Argentina y recibió una inesperada bienvenida

David Beckham se la juega y vaticina la presencia de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026

ver también

David Beckham se la juega y vaticina la presencia de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Guillermo es feliz en Vélez, los hinchas de Boca continúan sufriendo los caprichos de Riquelme

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Jugó la final de la Libertadores 2018 con Boca, contó por qué Pratto hizo el gol sacando del medio y habló de Riquelme: “Pasaron cosas”
Boca Juniors

Jugó la final de la Libertadores 2018 con Boca, contó por qué Pratto hizo el gol sacando del medio y habló de Riquelme: “Pasaron cosas”

Carlos Alcaraz superó a Nadal y amplió la distancia con Federer y Djokovic en un imponente récord
Tenis

Carlos Alcaraz superó a Nadal y amplió la distancia con Federer y Djokovic en un imponente récord

¿España le roba el primer puesto del ranking FIFA a Argentina tras la goleada a Turquía?
Selección Argentina

¿España le roba el primer puesto del ranking FIFA a Argentina tras la goleada a Turquía?

De La Fuente, con confianza de cara a la Finalissima y al Mundial: ''Tenemos a los mejores''
Fútbol europeo

De La Fuente, con confianza de cara a la Finalissima y al Mundial: ''Tenemos a los mejores''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo