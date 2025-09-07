David Beckham se la juega y vaticina la presencia de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026

David Beckham lanzó una frase que inyectó de esperanza a los hinchas, en el marco tanto de lo que fue el posible último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta de la Selección en Argentina como de sus palabras una vez consumado el 3 a 0 sobre Venezuela (resultado al que aportó dos de los tres goles) en el Estadio Monumental.

Resulta que, una vez más, Leo plantó la duda respecto a su presencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Remarcó que, si bien faltan 9 meses, a sus 38 años debe ser cauto e ir viendo cómo se siente en el día a día, proceso en el que -dicho por él mismo- tendrá gran influencia el cierre de la temporada actual y la pretemporada de enero del 2026 que realizará con el Inter Miami.

Al respecto, David Beckham le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, en el que, al pasar, dejó en claro que Lionel Messi, que ya ostenta en sus vitrinas dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), una Finalissima (vs. Italia en 2022) y la Copa del Mundo de Qatar 2022, quiere conseguir aún más títulos con la Selección Argentina.

”Una noche especial para una persona especial…”, escribió la leyenda de la Selección de Inglaterra y del Manchester United, en el inicio de la publicación. Y después agregó la frase que llamó la atención al pueblo albiceleste: ”Todo se ha logrado, pero aún quiere más, no para él, sino para su país… Anoche Argentina festejó a Leo como realmente se merece… felicitaciones leo”.

La publicación que David Beckham le dedicó a Lionel Messi.

El cronograma de Lionel Messi hasta fin de año

Lionel Messi, tras su participación con la Selección Argentina en la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, ya se enfoca en los partidos de la MLS que se le avecinan al Inter Miami (el propio Leo contó que Lionel Scaloni decidió prescindir de él para el viaje a Guayaquil, en donde el elenco nacional disputará la última fecha del torneo contra Ecuador).

En septiembre afrontará 6 compromisos (Charlotte, Seattle, DC United, New York City FC, Toronto FC y Chicago Fire) y en octubre 3 (New England Revolution, Atlanta United y Nashville), todos correspondientes a la finalización de la fase regular de la Conferencia Este de la liga estadounidense.

De momento, los dirigidos por Javier Mascherano se ubican sextos con 46 puntos y el objetivo es terminar dentro de los primeros 7 para clasificar directamente a los Play Off que se comenzarán a jugar en noviembre.

Por cierto, en el medio tendrá los partidos amistosos de Argentina con Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos durante el mes de octubre y los duelos en Angola e India (con rivales a confirmar) de noviembre.

