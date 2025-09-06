Con tres cambios y sin Messi, la probable formación de la Selección Argentina en la visita a Ecuador por Eliminatorias

Después de lo que fue la victoria por 3-0 ante Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina ya piensa en lo que será el próximo compromiso frente a Ecuador. Con dos ausencias confirmadas por las bajas de Lionel Messi y Cristian Romero, el combinado nacional está obligado a realizar modificaciones respecto al último equipo.

Bien se sabe que no estará el crack rosarino por una decisión de Lionel Scaloni para darle varios días de descanso de cara al tramo final de la temporada en Inter Miami, que está próximo a disputar los playoffs de la MLS. Por otro lado, el Cuti está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y debe cumplir una jornada de castigo, según estipula el reglamento de la Conmebol.

A raíz de estas cuestiones que el cuerpo técnico ya tiene en consideración, la planificación de cara a la visita a Guayaquil empieza a tomar cada vez más fuerza. Sin grandes cambios inesperados y con solamente tres modificaciones, el entrenador planea repetir gran parte del equipo que estuvo desde el arranque el pasado jueves en la goleada contra la Vinotinto en el Estadio Monumental.

Lionel Messi y Cristian Romero, durante la conquista de la Selección Argentina en la Finalissima.

Para reemplazar a Messi, el nombre que pica en punta es Nico Paz. Aunque debido a lo hecho desde su ingreso, Nicolás González podría quedarse con el puesto del astro argentino. Otra opción que se baraja es que ingrese Lautaro Martínez y conforme una dupla ofensiva junto a Julián Álvarez, en la que el ex River tenga mayor libertad para moverse por el último tercio.

La variante en la zaga central prácticamente sale de memoria. Con la pena que afronta Romero, es Leonardo Balerdi el que más chances tiene de ser el compañero de Nicolás Otamendi en la defensa. Otro habitual titular que regresará es Alexis Mac Allister, luego de su ausencia porque llegó tarde al país por haber perdido el vuelo desde el Viejo Continente.

En definitiva, el director técnico tiene un equipo en mente que iría desde el comienzo frente a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias. Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz, Thiago Almada; Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi y Nico Paz, jugadores de la Selección Argentina. (Fotos: Getty Images)

Cuándo juega y cómo ver Argentina ante Ecuador

Para dar por finalizado el certamen que da los boletos a la Copa del Mundo 2026, Argentina y Ecuador se miden este martes a partir de las 20 horas en el Estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado al norte de Guayaquil. En dicho escenario, la Albiceleste y la Tri jugarán el compromiso que cerrará la competición y donde ambos ya tienen asegurada la participación en el Mundial.

