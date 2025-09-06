Es tendencia:
Sin Franco Mastantuono ni Vinícius Júnior, quiénes los 7 jugadores intocables de Xabi Alonso en Real Madrid

El joven argentino y el veloz brasileño no son parte de los futbolistas indiscutidos para el entrenador en este inicio de temporada.

Por Nahuel De Hoz

Xabi Alonso, director español de Real Madrid.
Después de lo que fue la llegada de Xabi Alonso y la participación en el Mundial de Clubes que estuvo lejos de ser la esperada, se tomaron fuertes decisiones en Real Madrid. Además de consolidar su idea con el plantel y los nuevos refuerzos que llegaron en el mercado de pases, el entrenador español dejó en claro quiénes son los 7 jugadores que son totalmente indiscutibles en el armado táctico.

Tras la salida de Carlo Ancelotti, Florentino Pérez fue contundente en la elección del director técnico y también en los movimientos durante la ventana de transferencias. Pero ahora que la temporada ya entró en acción, Franco Mastantuono y Vinícius Júnior no son prioridad y eso lo deja en evidencia cada una de las decisiones de Alonso en estos primeros partidos.

Lo cierto es que la conclusión está a la vista de todos, los inamovibles son Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Arda Güler y Kylian Mbappé. Algunos no sorprenden por sus desempeños en años anteriores, pero hay otros que sí. En definitiva, son los 7 hombres que fueron titulares en cada uno de los compromisos.

Kylian Mbappé, Federico Valverde y Arda Guler, los indiscutidos por Xabi Alonso en Real Madrid. (Getty Images)

El arquero belga, el uruguayo y la máxima figura de Real Madrid son una garantía absoluta. Por otro lado, el volante francés se asentó en la mitad de la cancha y el joven turco empezó a ser el conductor del equipo. Además, el zaguero central y el lateral izquierdo respondieron inmediatamente y ya quedó en el olvido los 110 millones de euros que se desembolsaron para que lleguen al club.

Un dato importante a resaltar es que Mastantuono todavía no se convirtió en una pieza fundamental para Alonso, pero todo indica que va camino a conseguirlo. Tras su debut, sumó dos partidos consecutivos de titular y recibió varios elogios de su entrenador, que marca claramente el trayecto que está construyendo con una de las camisetas más importantes de Europa y del mundo.

Otro nombre destacado es Vinícius, que sorprendentemente fue suplente en uno de los encuentros del conjunto merengue por decisión táctica de Xabi Alonso, que sirvió como mensaje hacia el resto del plantel sobre su mano dura en caso de ser necesario. “Los cambios dependen de lo que necesitemos“, sentenció el ex DT de Bayer Leverkusen en referencia al delantero brasileño.

Franco Mastantuono y Vinícius Júnior, jugadores de Real Madrid, durante el encuentro ante Mallorca por LaLiga. (Getty Images)

Un caso que vale la pena mencionar es el de Jude Bellingham. Es que el mediocampista inglés está transitando la recuperación tras la operación que debió afrontar durante el verano europeo y se espera que cuando esté en óptimas condiciones se sume al equipo titular. Sin embargo, mientras tanto el tridente de la zona núcleo sale de memoria: Tchouameni, Valverde y Güler.

Nahuel De Hoz

