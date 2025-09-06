Se confirmaron los próximos amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de octubre: los rivales y las sedes

Luego de lo que fue la victoria frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo y en la previa de lo que será el último partido ante Ecuador este martes, la Selección Argentina empieza a mirar el futuro. Es que con la clasificación ya asegurada, ahora empiezan los encuentros para empezar a preparar lo que será el Mundial de 2026.

Ya pasó el último compromiso oficial de Lionel Messi en el país, donde consiguió consolidarse como único líder en la tabla de goleadores -marca que nunca logró-. Además, para viajar a Quito no estará disponible el astro albiceleste porque Lionel Scaloni decidió darle descanso y que tenga una mejor preparación de cara a los inminentes playoffs de la MLS que debe afrontar con Inter Miami.

Lo cierto es que, en la próxima doble fecha FIFA, Argentina enfrentará a Venezuela y Puerto Rico. El partido ante el combinado Vinotinto será el viernes 10 de octubre en Estados Unidos, mientras que con el seleccionado caribeño chocará solamente unos pocos días más tarde. Es que ante el elenco boricua, los vigentes campeones del mundo y de América jugarán el 13 de octubre.

Julián Álvarez celebra junto a Lionel Messi el primer tanto ante Venezuela.

Cuando se mida contra el equipo sudamericano y al cual viene de golear por 3-0 en el Estadio Monumental con un doblete de Messi, lo hará en la reconocida ciudad de Miami en el estado de Florida. Luego, el lunes siguiente, disputará el segundo amistoso internacional contra los centroamericanos en Chicago que pertenece al estado de Illinois, cerca del norte de la nación.

Estos dos encuentros ante Venezuela y Puerto Rico son los primeros amistosos que jugará el seleccionado albiceleste de cara a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio de 2026. Vale recordar que dicho certamen intercontinental será el estreno de un nuevo formato que impuso la FIFA, donde habrá más países participantes.

La frase de Messi que generó revuelo

Después de vencer a Venezuela el jueves pasado, el crack rosarino no aseguró su participación en la próxima Copa del Mundo y despertó preocupación. “Ya estamos ahí, con ganas. Día a día, partido tras partido. No tengo una decisión tomada sobre el próximo Mundial. Nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón”, sentenció Messi al término del cotejo.

