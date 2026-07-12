Liam Gallagher, cantante de Oasis, dijo que Inglaterra va a ganar el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra se metió en la Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al vencer en el alargue 2 a 1 a Noruega, su rival en los Cuartos de Final. Los de Thomas Tuchel comenzaron perdiendo por un tanto de Andreas Schjelderup, pero lo ganaron gracias a un doblete de Jude Bellingham.

De esta forma, los británicos se acercan una vez más a su intento por romper con una racha que ya acumula 60 años sin títulos. El último sigue siendo el Mundial que organizaron en 1966 (sí, el mismo que es recordado por el denominado ‘Gol Fantasma’ en la final con Alemania, adjudicado a Geoff Hurst a pesar de que la pelota no ingresó adentro del arco en su totalidad).

Al respecto, quien viene mostrando que está altamente ilusionado con esta posibilidad de ver a Inglaterra campeón de la Copa del Mundo 2026 es Liam Gallagher, que viene de tener algunos cruces con mexicanos por lo que fue su vaticinio en la previa del enfrentamientos por los Octavos de Final, y al parecer, ahora, está dispuesto a combatir con usuario argentinos.

”Vamos a ganar este Mundial”, tuiteó este sábado 11 de julio, luego de que los de Thomas Tuchel desplazaran de su camino en el certamen a Noruega. Además, resaltó su fe en el cuerpo técnico a cargo de Thomas Tuchel y en sus dirigidos: ”No sé cómo, no me importa, respeto a todos estos jugadores, al entrenador. Tienen que hacer que suceda”.

We’re winning this WC I don’t know how don’t care respect to all those players manager you gotta make it happen LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 11, 2026

Inglaterra jugará la cuarta semifinal de un Mundial de su historia

La Selección de Inglaterra, al vencer a Noruega, accedió a la cuarta semifinal de una Copa Mundial de su historia. La primera la disputó en 1966 frente a Portugal. Ganó 2 a 1 y avanzó a la Final que le ganó a Alemania 4 a 2. Fue la única de la que salió victoriosa, porque después caería en las otras dos intervenciones que tuvo en la instancia citada.

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En Italia 1990 se topó con Alemania (saldría campeón en el Olímpico de Roma) que la eliminó por penales y en Rusia 2018 cayó con Croacia (subcampeona al perder con Francia) 2 a 1. Ahora chocará con Argentina, este miércoles 15 de julio. El que se quede con el cupo para la Final (19 de julio en Nueva Jersey) se medirá con España o con Francia.

En síntesis