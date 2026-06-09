El delantero de la Selección de Francia dio su percepción sobre los que escribieron la historia grande de la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé compartió su opinión sobre diferentes aspectos relacionados con la Copa del Mundo, a días de disputar su tercera edición en Estados Unidos, México y Canadá (atrás quedarán Rusia 2018, certamen en el que fue campeón, y Qatar 2022, en el que terminó segundo).

Charló con el influencer alemán Fiago, en donde, por un lado, manifestó que será el goleador del Mundial. Pero además, en la misma conversación, dio su top 6 de los jugadores más influyentes de la historia de la competencia, que tuvo su primera versión en Uruguay en 1930 y que la última en Qatar en 2022.

Por empezar, Kylian Mbappé señaló que Pelé es el más importante de la Copa del Mundo, seguido por Diego Maradona y Lionel Messi, en ese orden. Luego aparece Zinedine Zidane y en quinto lugar se ubicó a él mismo. En tanto que el sexto escalón, siempre bajo su criterio, lo ocupó Michel Platini.

Vale mencionar que Pelé es el único que ostenta tres títulos mundiales: Suecia 1958 (no registró goles en la primera fase, pero fue determinante para que Brasil venciera a Gales en Cuartos de Final, a Francia en Semifinal y a Suecia en la Final, sumando en total 6 tantos), Chile 1962 (aunque se lesionó en el segundo partido y ya no pudo participar del resto del certamen) y México 1970 (en donde fue una de las figuras junto a Rivelino y Jairzinho, el goleador de la Verdeamarela en aquella competencia).

Do you agree with Kylian‘s ranking? pic.twitter.com/Wvn7q1hIBm — 𝗙𝗜𝗔𝗚𝗢 (@fiago7) June 8, 2026

Los números de Kylian Mbappé en la Copa del Mundo

Kylian Mbappé jugó, hasta entonces, dos Copas del Mundo y en la dos participó de la Final. En Rusia 2018, en la que Francia venció 4 a 2 a Croacia en el Estadio Olímpico de Luzhniki de Moscú, y en Qatar 2022, en la que los galos cayeron en el Estadio Lusail de Doha con Argentina 4 a 2 en los penales tras empatar 2 a 2 en los 90 y 1 a 1 en el alargue.

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En cuanto a lo personal, suma 14 presencias (1131 minutos), con las que acumula 12 tantos y 3 asistencias. Con esas cifras, tiene chances, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, de superar a Miroslav Klose en la tabla histórica de goleadores de la Copa Mundial. El alemán de momento es el líder con 16 anotaciones.

En síntesis