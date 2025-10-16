Decisión inédita de Palmeiras con José López y Aníbal Moreno tras su debut en la Selección Argentina

Palmeiras no dejó que José Manuel López y Aníbal Moreno pudieran digerir lo que fue una jornada histórica para ellos al hacer su estreno con la Selección Argentina. Es que este martes 14 de octubre tuvieron su debut en el amistoso contra Puerto Rico en el Estadio del Inter Miami y ya el miércoles por la noche los lanzaron a la cancha para el compromiso por el Brasileirao frente a Bragantino.

Entre un encuentro y el otro hubo menos de un día de diferencia. El cruce con el combinado boricua en el recinto de la ciudad de la Florida culminó cerca de las 11 de la noche de Argentina, mientras que el duelo que el Verdao debió encarar en el Allianz Parque por la fecha 27 del campeonato de la primera división de Brasil comenzó a las 7 de la tarde hora local.

Incluso, en el medio, tanto José Manuel López como Aníbal Moreno, tuvieron un vuelo de retorno a Sao Paulo desde Miami de aproximadamente 8 horas, por lo que el exigente entrenador Abel Ferreira, si bien no contó con ninguno en la confección del once titular para este duelo con Red Bull Bragantino, casi que ni les permitió descansar.

No obstante, todo se vuelve mucho más espectacular cuando se suma el detalle de que López ingresó faltando 12 minutos para el pitazo final en lugar de su compañero Mauricio Magalhaes y anotó el gol para lo que fue el 4 a 1 (terminó siendo victoria de Palmeiras 5 a 1). En tanto que Moreno jugó media hora al entrar a los 15 del complemento por Bruno Fuchs.

Cabe aclarar que, al igual que como se hizo en el Fútbol Argentino, el Brasileirao decidió no frenar su actividad por la fecha FIFA de octubre y tampoco lo hará en noviembre. Por lo tanto, si José López y Aníbal Moreno vuelven a ser citados por Lionel Scaloni para los amistosos que Argentina disputaría entre el lunes 10 y el martes 18 del próximo mes en África (uno sería en Angola y el otro en Marruecos) podría darse una situación como la anteriormente descrita el 19 de noviembre cuando el Palmeiras deba visitar al Atlético Mineiro.

Los números de José López en el Palmeiras en 2025

Sumando Brasileirao, Campeonato Paulista, Copa de Brasi, Copa Libertadores y el Mundial de Clubes de Estados Unidos, José López ya acumula 23 tantos y 6 asistencias en 52 partidos en este 2025 con la camiseta de Palmeiras. Números que, evidentemente, lo sedujeron a Lionel Scaloni y que fueron suficientes para que lo tuviera en cuenta en las últimas dos convocatorias.

