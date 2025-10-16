El lamento en Colombia por la derrota con Argentina en el Mundial Sub 20: ”Una historia triste y sin final”

Para Argentina será su octava final del Mundial Sub 20 en la historia. Este domingo 19 de octubre, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, añadirá su encuentro ante Marruecos a los duelos decisivos de Japón 1979, México 1983 (la única derrota), Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007.

En tanto que Colombia, una vez más, se quedó en la orilla de disputar su primera final del mundo sumando la mayor y las categorías juveniles. Tuvo la chance en el 2003, cuando cayó 1 a 0 con España en la Semifinal del certamen que se llevó a cabo en Emiratos Árabes, por eso la desazón de volver a quedarse con las manos vacías 22 años después, a causa de la derrota 1 a 0 por el tanto de Mateo Silvetti.

A raíz del sueño que se diseminó, los medios colombianos no ocultaron su amargura por el resultado en un campeonato en el que apenas podrán (si logran superar a Francia este sábado), conformarse con el tercer puesto.

RCN Noticias: ”¡Fin del sueño tricolor! Argentina venció a Colombia y jugará la gran final del Mundial Sub-20. Por más intentos y dominio que mostró durante gran parte del encuentro, la Selección Colombia Sub-20 no logró concretar sus opciones y terminó cayendo 1-0 ante una ordenada Argentina, que vuelve a demostrar su jerarquía en las instancias decisivas”.

Gol Caracol: ”Paso en falso de la Selección Colombia Sub-20 y adiós a final del Mundial; caída 1-0 con Argentina. La Selección Colombia Sub-20 pagó caro un parpadeo en defensa y los argentinos cobraron. Cuando los de César Torres generaron opciones de anotar, se falló en la puntería. A pelear el tercer puesto con Francia”.

El Espectador: ”A un paso quedó la ilusión de Colombia: no habrá final el domingo para la sub-20. La selección que dirige César Torres perdió con Argentina 1-0 y quedó eliminada de la Copa del Mundo en las semifinales. Se repitió la historia de Emiratos Árabes Unidos en 2003. Esta vez no hubo milagro”.

El Tiempo: ”Una historia triste y sin final: Colombia perdió contra Argentina y tendrá que jugar por el tercer lugar del Mundial Sub-20. El equipo de César Torres perdonó las que tuvo y los albicelestes se impusieron 1-0 en el estadio Nacional de Santiago”.

El Colombiano: ”Se acabó la ilusión: Argentina venció a Colombia y jugará la final contra Marruecos. La Selección Colombia se despidió de la lucha por el título del Mundial Sub-20 2025 al perder 1-0 ante Argentina en la semifinal disputada en Santiago de Chile. El encuentro se definió con un tanto de Mateo Silvetti al minuto 72”.

AS Colombia: ”La ilusión termina: Colombia cae ante Argentina y se queda sin final. Los dirigidos por César Torres cayeron 1-0 en Santiago. Tuvieron chances, pero fallaron en defensa. Ahora lucharán por el tercer lugar ante Francia. La Selección Colombia Sub-20 falló en ataque, tuvo varias opciones claras en donde el portero Santino Barbi se hizo figura. Luego, en defensa dejó espacios y hubo confusiones en donde Argentina fue efectivo y logró la victoria con un gol de Mateo Silvetti quien ingresó en el segundo tiempo”.

