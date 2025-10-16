La Selección Argentina superó otro difícil obstáculo en la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025. Ya se había sacado de encima a Nigeria (potencia en la categoría), a México y ahora hizo lo propio con Colombia, que en la previa, mediante su entrenador y algunos de sus futbolistas intentaron caldear el ambiente tildando a los jugadores de la Albiceleste como provocadores.

Como sucedió en otras ocasiones, del lado de los dirigidos por Diego Placente no hubo respuesta antes del partido. Primero contestaron dentro de la cancha, al imponerse 1 a 0 con el tanto que marcó Mateo Silvetti y quedarse así con el pasaje a la Final del certamen, y después sí hubo tiempo para recordar cada frase de los rivales en la antesala del encuentro que tuvo lugar en el Estadio Nacional este miércoles 15 de octubre.

”Ellos hablaron antes de partido, pero nosotros buscamos demostrar dentro de la cancha”, dijo, en primera instancia, Gianluca Prestianni en zona mixta, a raíz de las frases que lanzaron César Torres (”sabemos que les gusta provocar”) y el defensor colombiano Simón García (”es un partido con muchas cosas detrás. Vamos a darle otra alegría al país”).

En esa misma línea, el exjugador de Vélez Sarsfield y actualmente del Benfica, que fue clave en el duelo con su asistencia a Mateo Silvetti, añadió: ‘‘Dijo que nosotros provocamos y la verdad que todo lo contrario. Si se fijan nosotros respetamos a todos los rivales porque la realidad es que son todos los equipos muy buenos”.

Para cerrar, se refirió a la hostilidad del público chileno, que en cada uno de los partidos disputados por la Selección Argentina alentó a sus contrincantes (Cuba, Australia, Italia, Nigeria, México y Colombia, en ese orden): ”Que sigan así que parece que es cábala”.

¿Cuándo juega Argentina la Final del Mundial Sub 20 2025?

La Selección Argentina, tras derrotar a Colombia 1 a 0, ahora se medirá a Marruecos (eliminó en la Semifinal a Francia por penales) en la Final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 de Chile 2025. El duelo definitorio se llevará a cabo este domingo 19 de octubre desde las 20 horas en el Estadio Nacional de Santiago.

