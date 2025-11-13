La Selección Argentina se despide este jueves de Alicante, España, en donde se instaló desde el lunes 10 de noviembre para realizar una serie de entrenamientos antes de su viaje a África, en donde disputará un partido amistoso frente a Angola en el Estadio 11 de noviembre en la ciudad de Luanda.

Para tal jornada, la Asociación del Fútbol Argentino llegó a un acuerdo con el Club Elche para realizar el último ensayo en el Estadio Manuel Martínez Valero (antes lo hizo en La Finca, Resort de la Algorfa), todo en pos de abrir las puertas del recinto para albergar a los aficionados de la zona, sobre todo, a la gran colonia de argentinos que están desparramados por diferentes puntos de la Comunidad Valenciana.

Ante semejante acontecimiento, como era de esperarse, toda la Provincia de Alicante fijo su atención en la visita del combinado campeón del mundo. Y en esa línea, la institución ilicitana (cuyo dueño es el empresario argentino Christian Bragarnik) se aclimató para que el plantel de la Scaloneta se sienta como si estuviese en el predio de Ezeiza.

Resulta que el vestuario local lució adornado con cartelería de la Selección Argentina, con imágenes de Lionel Scaloni y de Lionel Messi, y del resto de los futbolistas con la Copa del Mundo obtenida en Qatar el pasado 18 de diciembre del 2022.

Además, para aprovechar la ocasión, las tiendas de indumentaria y diferentes elementos de merchandising del Club Elche adelantaron su habitual horario de apertura para las 8 de la mañana, puesto que se esperan un gran número de espectadores.

Foto: BOLAVIP. La locura de los hinchas argentinos en Elche.

Las filas para ver el entrenamiento de la Selección Argentina iniciaron a las 8 de la mañana

El horario de apertura del Estadio del Elche estaba estipulado para las 9:30 de la mañana. No obstante, desde las 8 reportaron importantes aglomeraciones de hinchas que se empezaron a encolumnar detrás de los ingresos a la espera de la apertura del recinto ilicitano, con capacidad para más de 33 mil espectadores.

Esta tendencia va en línea con lo vivido el pasado martes en el predio de La Finca de la Algorfa, en donde se arrimaron cerca de 200 hinchas argentinos para un entrenamiento que, por cierto, fue a puertas cerradas.

