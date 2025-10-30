Una selección ya clasificada al Mundial 2026 busca enfrentar a Argentina en marzo

La Selección Argentina de Lionel Scaloni sabe que terminará su 2025 (del cual se destaca su victoria sobre Brasil por 4 a 1 y la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026) con un último encuentro amistoso que será ante Angola en Luanda, la capital del país africano, el próximo 14 de noviembre.

Y después, volverá a la acción en marzo, en donde se presupone que disputará la Finalissima (resta esperar que España confirme su disponibilidad y que las autoridades se pongan de acuerdo con la fecha y la sede para su concreción) y un partido de preparación para la defensa que hará del título que obtuvo en Qatar a mitad de año en Norteamérica.

Al respecto, el que se propuso como contrincante de la Selección Argentina fue Argelia, combinado que ya aseguró su cupo en la competencia que organizará la FIFA entre junio y julio del año que viene, al adjudicarse el primer puesto del Grupo G de las Eliminatorias de la CAF al vencer en octubre a Somalia 3 a 0 y a Uganda 2 a 1.

Aparentemente, las autoridades del equipo nacional del país mencionado ya iniciaron las tratativas. ”La FAF (federación argelina) está en conversaciones con Brasil, Argentina, México e Italia para partidos durante las concentraciones de marzo y junio de 2026!”, reportó en su sitio web el reconocido medio árabe Win Win All Sports.

Vale mencionar que hace unas semanas trascendió que Argentina disputaría en junio (en la fecha FIFA del lunes primero al martes 9, a dos días del encuentro inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca) un encuentro amistoso contra México en los Estados Unidos. Este podría ser el único ensayo de la Scaloneta antes de lanzarse al campeonato global.

Argentina estrenará su nueva camiseta en la fecha FIFA de noviembre

En otro orden de prioridades, la Selección Argentina, conforme al diario Marca, estrenará su nueva camiseta titular -la que tendrá a disposición para la Copa del Mundo 2026- contra Angola el próximo viernes 14 de noviembre. Además, la suplente haría su debut contra España en la Finalissima (la Roja también vestiría su indumentaria alternativa que será de color blanco).

