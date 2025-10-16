César Torres señaló a Jhon Rentería por la derrota de Colombia Sub 20 ante Argentina

El partido que jugaron Argentina y Colombia por la Semifinal de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025 fue, prácticamente, un calco de lo que sucedió en 2024 por la Final de la Copa América de Estados Unidos. Un encuentro que se disputó con dientes apretados, con situaciones de peligro generadas por ambos lados y que finalmente se definió por la mínima a favor de la Albiceleste (en el juvenil por el tanto de Mateo Silvetti, en la mayor por la anotación de Lautaro Martínez).

Quizás la diferencia entre uno y otro pudo haber sido la expulsión que sufrió en el complemento el combinado cafetero en el duelo que tuvo lugar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile este miércoles 15 de octubre, a pocos minutos de la ventaja que firmó el delantero del Inter Miami tras la asistencia de Gianluca Prestianni.

El que vio la roja fue Jhon Alexander Rentería Arias, quien reemplazó en la primera parte a Joel Canchimbo por una molestia muscular. El delantero de Sarmiento de Junín no solo que entró poco en juego como extremo derecho, sino que primero se hizo amonestar por una patada a Juan Manuel Villalba (acción que fue revisada por pedido de Argentina y que podría haber terminado en expulsión directa) y después, a 7 minutos del 1 a 0, recibió la segunda amarilla por un agarrón a Dylan Gorosito en mitad de cancha.

Ya a 10 minutos del final, con el resultado en contra y con 10 hombres, el plan de César Torres, que no tenía otro fin más que acceder a la Final del próximo domingo en la capital chilena, se desmoronó por completo. Incluso, en zona mista, con la derrota consumada, el técnico remarcó la secuencia descrita como un punto de inflexión en la Semifinal.

”Este país merece ganar, estos chicos merecían ganar, pero no es de merecimientos, es de competir y hacerlos. No podemos hacernos expulsar cometiendo este tipo de cosas, no justifico la expulsión”, señaló Torres, a raíz de la actitud de Jhon Alexander Rentería Arias.

Por otro lado, ya a nivel general, el estratega reflexionó: ”Estuvimos muy cerca, yo creo que todo el mundo lo sintió. Hay que seguir aprendiendo, nos sigue faltando el nivel de exigencia, tiene que ser alto en todos, de parte mía y de los jugadores (…) esta camiseta la hemos defendido a muerte y lo vamos a hacer hasta el sábado”.

César Torres reconoció que Argentina fue un justo ganador

”No son excusas, buscamos el partido, fuimos por ellos. Hay que felicitarlos, ganaron bien y hay que masticar el dolor, tragarlo y mañana saldrá el sol. Tenemos que ir a ganar el último partido para terminar en el podio”, expresó César Torres tras el 1 a 0 de Colombia con Argentina.

Asimismo, admitió: ”Fracasamos, queríamos llevar un título para Colombia, pero bueno, ahora hay que buscar llevarle el tercer lugar (…) la selección les va a ayudar a afrontar la vida y la van a afrontar”.

