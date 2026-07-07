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Los hinchas de Argentina deliraron con el triunfo ante Egipto y marcaron al héroe de la clasificación: “Crack de época”

El rendimiento de Argentina de fue de menor a mayor, ganó el partido con muchísimo ímpetu y los hinchas

Los hinchas de Argentina en el Mercedes-Benz Stadium.
© Getty ImagesLos hinchas de Argentina en el Mercedes-Benz Stadium.

Argentina, de forma agónica, se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras vencer a Egipto por 3-2 luego de ir abajo en el marcador en dos ocasiones. Cuando la noche de Atlanta se volvía muy oscura, los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron pecho y consiguieron el pasaje infartando a todos los hinchas.

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Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, luego de un estupendo centro que lanzó Lautaro Martínez, fueron los autores de los goles para la victoria, que ahora deja a los albicelestes y defensores del título a la espera de lo que será el ganador del cruce que protagonicen Suiza y Colombia.

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Luego de lo que fueron las diversas críticas en redes sociales, los hinchas llenaron de elogios al mediocampista surgido de River, que pasó por Benfica y que ahora defiende la camiseta de Chelsea, quien provocó el delirio de todo el público. Y no solo lo tildaron como el gran héroe de la jornada, sino que también pidieron que cambie de equipo y pase a uno de mayor envergadura, además de que lo definieron como un “crack de época”.

Las estadísticas de Enzo Fernández vs. Egipto

  • Goles: 1
  • Goles esperados (xG): 0.29
  • Asistencias: 0
  • Asistencias esperadas (xA): 0.56
  • Pases clave: 0
  • Centros (acertados): 0 (0)
  • Pases precisos: 75/80 (94%)
  • Pases en campo rival (precisión): 59/64 (92%)
  • Pases en campo propio (precisión): 16/16 (100%)
  • Pases largos (acertados): 5/5 (100%)
  • Tiros totales: 2
  • Goles esperados a puerta (xGOT): 0.62
  • Tiros a puerta: 1
  • Disparos bloqueados: 1
  • Fueras de juego: 1
  • Toques: 96
  • Toques fallidos: 1
  • Regates (completados): 4 (3)
  • Posesión perdida: 9
  • Distancia total con el balón: 244.2 metros
  • Carreras: 41
  • Progresión total: 57.4 metros
  • Contribuciones defensivas: 1
  • Entradas (ganadas): 1 (1)
  • Intercepciones: 0
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Recuperaciones: 4
  • Duelos en el suelo (ganados): 9 (4)
  • Duelos aéreos (ganados): 1 (0)
  • Faltas: 2
  • Regateado: 1
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Julián Mazzara
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