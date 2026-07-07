Los hinchas de Argentina deliraron con el triunfo ante Egipto y marcaron al héroe de la clasificación: “Crack de época”

Argentina, de forma agónica, se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras vencer a Egipto por 3-2 luego de ir abajo en el marcador en dos ocasiones. Cuando la noche de Atlanta se volvía muy oscura, los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron pecho y consiguieron el pasaje infartando a todos los hinchas.
Seguí todas las acciones del Mundial 2026 por Disney+
Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, luego de un estupendo centro que lanzó Lautaro Martínez, fueron los autores de los goles para la victoria, que ahora deja a los albicelestes y defensores del título a la espera de lo que será el ganador del cruce que protagonicen Suiza y Colombia.
Luego de lo que fueron las diversas críticas en redes sociales, los hinchas llenaron de elogios al mediocampista surgido de River, que pasó por Benfica y que ahora defiende la camiseta de Chelsea, quien provocó el delirio de todo el público. Y no solo lo tildaron como el gran héroe de la jornada, sino que también pidieron que cambie de equipo y pase a uno de mayor envergadura, además de que lo definieron como un “crack de época”.
¡GOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINAAAAA! 🇦🇷— telefe (@telefe) July 7, 2026
📺 Argentina 3-2 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/7e1KLGsDSK
Las estadísticas de Enzo Fernández vs. Egipto
- Goles: 1
- Goles esperados (xG): 0.29
- Asistencias: 0
- Asistencias esperadas (xA): 0.56
- Pases clave: 0
- Centros (acertados): 0 (0)
- Pases precisos: 75/80 (94%)
- Pases en campo rival (precisión): 59/64 (92%)
- Pases en campo propio (precisión): 16/16 (100%)
- Pases largos (acertados): 5/5 (100%)
- Tiros totales: 2
- Goles esperados a puerta (xGOT): 0.62
- Tiros a puerta: 1
- Disparos bloqueados: 1
- Fueras de juego: 1
- Toques: 96
- Toques fallidos: 1
- Regates (completados): 4 (3)
- Posesión perdida: 9
- Distancia total con el balón: 244.2 metros
- Carreras: 41
- Progresión total: 57.4 metros
- Contribuciones defensivas: 1
- Entradas (ganadas): 1 (1)
- Intercepciones: 0
- Despejes: 0
- Tiros bloqueados: 0
- Recuperaciones: 4
- Duelos en el suelo (ganados): 9 (4)
- Duelos aéreos (ganados): 1 (0)
- Faltas: 2
- Regateado: 1