Los hinchas de Argentina deliraron con el triunfo ante Egipto y marcaron al héroe de la clasificación: “Crack de época”

El rendimiento de Argentina de fue de menor a mayor, ganó el partido con muchísimo ímpetu y los hinchas

Argentina, de forma agónica, se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras vencer a Egipto por 3-2 luego de ir abajo en el marcador en dos ocasiones. Cuando la noche de Atlanta se volvía muy oscura, los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron pecho y consiguieron el pasaje infartando a todos los hinchas.

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Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, luego de un estupendo centro que lanzó Lautaro Martínez, fueron los autores de los goles para la victoria, que ahora deja a los albicelestes y defensores del título a la espera de lo que será el ganador del cruce que protagonicen Suiza y Colombia.

Luego de lo que fueron las diversas críticas en redes sociales, los hinchas llenaron de elogios al mediocampista surgido de River, que pasó por Benfica y que ahora defiende la camiseta de Chelsea, quien provocó el delirio de todo el público. Y no solo lo tildaron como el gran héroe de la jornada, sino que también pidieron que cambie de equipo y pase a uno de mayor envergadura, además de que lo definieron como un “crack de época”.

Las estadísticas de Enzo Fernández vs. Egipto

Goles: 1

Goles esperados (xG): 0.29

Asistencias: 0

Asistencias esperadas (xA): 0.56

Pases clave: 0

Centros (acertados): 0 (0)

Pases precisos: 75/80 (94%)

Pases en campo rival (precisión): 59/64 (92%)

Pases en campo propio (precisión): 16/16 (100%)

Pases largos (acertados): 5/5 (100%)

Tiros totales: 2

Goles esperados a puerta (xGOT): 0.62

Tiros a puerta: 1

Disparos bloqueados: 1

Fueras de juego: 1

Toques: 96

Toques fallidos: 1

Regates (completados): 4 (3)

Posesión perdida: 9

Distancia total con el balón: 244.2 metros

Carreras: 41

Progresión total: 57.4 metros

Contribuciones defensivas: 1

Entradas (ganadas): 1 (1)

Intercepciones: 0

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 4

Duelos en el suelo (ganados): 9 (4)

Duelos aéreos (ganados): 1 (0)

Faltas: 2

Regateado: 1

Los comentarios de los hinchas sobre Enzo Fernández

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