Las dos razones por las que Lionel Messi tampoco confirmó que vaya a jugar La Finalissima ante España con la Selección Argentina

Aunque el hecho de que haya participado de las Eliminatorias hasta el final y que una vez finalizadas también acudió a los llamados de Scaloni para los amistosos hace pensar que Lionel Messi no dejará pasar la oportunidad de disputar el sexto Mundial de su carrera el año próximo, este no ha querido confirmar presencia hasta el momento.

En la entrevista exclusiva que concedió recientemente a Pablo González para ESPN, se repitió sobre sus intenciones de transcurrir la recta final a la Copa del Mundo que se realizará con sede en Estados Unidos, México y Canadá evaluando día a día sus sensaciones físicas, mentales y futbolísticas antes de dar el sí.

La sorpresa, sin embargo, fue que tampoco confirmó su presencia en La Finalissima de campeones que la Selección Argentina y España estarían llamadas a disputar en marzo de 2026, esbozando dos razones principales: la falta de confirmación oficial de ese partido único y la cercanía con la pretemporada que realizará en enero con Inter Miami.

“Sinceramente, no pienso en ese partido. Todavía no se sabe si se va a jugar, imaginate. Siendo sincero, al tener una pretemporada en el medio me cambia todo. Es empezar desde cero una temporada y el hecho de tener una pretemporada en el medio, en lo personal, me va a ayudar muchísimo”, señaló.

Lionel Messi participó de dos de los tres amistosos que realizó Argentina tras las Eliminatorias.

La charla frecuente que mantiene con Scaloni

Lionel Messi reconoció tener diálogo fluido con Lionel Scaloni, de quien fue compañero como futbolista en el Mundial de Alemania en 2006, y reconoció habar hablado varias veces con el de sus sensaciones respecto a la posibilidad o no de jugar el próximo Mundial.

“Lo venimos hablando. El entiende. No es de ahora, sino desde hace tiempo que lo venimos hablando. Siempre me dice que si es por él, le gustaría que esté desde el lugar que sea. Tenemos una relación de mucha confianza, nos podemos decir las cosas y hablamos de todo”, explicó.

¿Cuándo podría jugarse La Finalissima entre Argentina y España?

La clasificación directa de la Selección de España al Mundial de 2026, evitando el Repechaje que le hubiese requerido buscar ese boleto en marzo, jugó a favor de la posibilidad de que finalmente se dispute La Finalissima ante Argentina. De momento, son tres las fechas en evaluación para hacerlo posible: jueves 26, viernes 27 o sábado 28 de marzo, con sede también a confirmar.

