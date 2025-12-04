Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Las dos razones por las que Lionel Messi tampoco confirmó que vaya a jugar La Finalissima ante España con la Selección Argentina

El capitán esgrimió un motivo personal y otro que escapa a su capacidad de decisión para poner en duda su presencia ante los campeones de la Eurocopa.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El capitán de la Selección Argentina no ha querido comprometer su presencia ni en el próximo Mundial ni en La Finalissima.
© Getty ImagesEl capitán de la Selección Argentina no ha querido comprometer su presencia ni en el próximo Mundial ni en La Finalissima.

Aunque el hecho de que haya participado de las Eliminatorias hasta el final y que una vez finalizadas también acudió a los llamados de Scaloni para los amistosos hace pensar que Lionel Messi no dejará pasar la oportunidad de disputar el sexto Mundial de su carrera el año próximo, este no ha querido confirmar presencia hasta el momento.

En la entrevista exclusiva que concedió recientemente a Pablo González para ESPN, se repitió sobre sus intenciones de transcurrir la recta final a la Copa del Mundo que se realizará con sede en Estados Unidos, México y Canadá evaluando día a día sus sensaciones físicas, mentales y futbolísticas antes de dar el sí.

La sorpresa, sin embargo, fue que tampoco confirmó su presencia en La Finalissima de campeones que la Selección Argentina y España estarían llamadas a disputar en marzo de 2026, esbozando dos razones principales: la falta de confirmación oficial de ese partido único y la cercanía con la pretemporada que realizará en enero con Inter Miami.

“Sinceramente, no pienso en ese partido. Todavía no se sabe si se va a jugar, imaginate. Siendo sincero, al tener una pretemporada en el medio me cambia todo. Es empezar desde cero una temporada y el hecho de tener una pretemporada en el medio, en lo personal, me va a ayudar muchísimo”, señaló.

Lionel Messi participó de dos de los tres amistosos que realizó Argentina tras las Eliminatorias.

Lionel Messi participó de dos de los tres amistosos que realizó Argentina tras las Eliminatorias.

La charla frecuente que mantiene con Scaloni

Lionel Messi reconoció tener diálogo fluido con Lionel Scaloni, de quien fue compañero como futbolista en el Mundial de Alemania en 2006, y reconoció habar hablado varias veces con el de sus sensaciones respecto a la posibilidad o no de jugar el próximo Mundial.

Publicidad
Lionel Messi destacó la clave de Lionel Scaloni para mantener el nivel de la Selección Argentina

ver también

Lionel Messi destacó la clave de Lionel Scaloni para mantener el nivel de la Selección Argentina

“Lo venimos hablando. El entiende. No es de ahora, sino desde hace tiempo que lo venimos hablando. Siempre me dice que si es por él, le gustaría que esté desde el lugar que sea. Tenemos una relación de mucha confianza, nos podemos decir las cosas y hablamos de todo”, explicó.

¿Cuándo podría jugarse La Finalissima entre Argentina y España?

La clasificación directa de la Selección de España al Mundial de 2026, evitando el Repechaje que le hubiese requerido buscar ese boleto en marzo, jugó a favor de la posibilidad de que finalmente se dispute La Finalissima ante Argentina. De momento, son tres las fechas en evaluación para hacerlo posible: jueves 26, viernes 27 o sábado 28 de marzo, con sede también a confirmar.

En síntesis

  • Lionel Messi no confirmó su presencia en la Copa del Mundo con sede en EE. UU., México y Canadá.
  • La posible Finalissima entre Argentina y España se jugaría en marzo de 2026.
  • Messi mencionó una pretemporada con Inter Miami en enero como factor para la Finalissima.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Las cinco selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi: “Muy buenas”
Mundial 2026

Las cinco selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi: “Muy buenas”

Boca hoy: el reconocimiento de Messi, incertidumbre por la vuelta de Saralegui, Diego Martínez quiere llevarse a Alarcón y más
Boca Juniors

Boca hoy: el reconocimiento de Messi, incertidumbre por la vuelta de Saralegui, Diego Martínez quiere llevarse a Alarcón y más

Messi destacó el presente de Boca y remarcó la influencia de Paredes: “Me alegra”
Boca Juniors

Messi destacó el presente de Boca y remarcó la influencia de Paredes: “Me alegra”

Los 5 campeones de Reserva que podrían irse de Boca tras ganar el Torneo Proyección
Boca Juniors

Los 5 campeones de Reserva que podrían irse de Boca tras ganar el Torneo Proyección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo