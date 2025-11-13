Cristiano Ronaldo se expuso a una dura sanción que condiciona su presencia en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo tuvo una noche para el olvido en Dublín. En el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, el delantero de Al Nassr vio la primera expulsión de su carrera como internacional con Portugal en la derrota por 2 a 0 ante Irlanda, la cual impidió que el combinado lusitano se asegure su clasificación este mismo jueves.

Cuando promediaba el segundo tiempo, y el conjunto local ya ganaba con ventaja de dos goles, CR7 enfureció con el defensor Dara O’Shea y lo arremetió con un codazo en el área irlandesa. El árbitro Glenn Nyberg le mostró la tarjeta amarilla, pero luego corrigió mediante el VAR y lo mandó directo a las duchas, con gestos y discusiones con los hinchas y con el entrenador rival.

De esta manera, Cristiano no estará presente en el último partido de Portugal en las Eliminatorias, en el que enfrentarán a Armenia el próximo domingo en condición de local, debido a que deberá afrontar la suspensión pertinente por la expulsión. Sin embargo, la sanción impuesta a CR7 podría ser peor, e incluso podría condicionarlo de cara al Mundial 2026.

Sucede que la acción por la que le mostraron la tarjeta roja al capitán portugués es catalogada como una agresión violenta, por lo que la FIFA tiene la potestad de suspenderlo por más de un partido. En el Código Disciplinario de la FIFA (Capítulo 2, Artículo 14(i)) se afirma que si un jugador es expulsado por “agresión, incluyendo codazos, puñetazos, patadas, mordiscos, escupitajos o golpes a un oponente”, debe cumplir una sanción de tres encuentros.

Esto significa que, en caso que el ente máximo del fútbol mundial tome la decisión de sancionarlo con esta cantidad de partidos, Cristiano Ronaldo se perdería uno o hasta dos duelos del Mundial 2026. Dependerá si Portugal clasifica de manera directa al certamen o si irá al repechaje, ya que la sanción solo cabe en partidos oficiales. Una reacción en caliente que le puede costar carísima a CR7.

La palabra del entrenador de Portugal sobre la roja a Cristiano Ronaldo

Roberto Martínez, DT de Portugal, destacó que no estaba de acuerdo con la decisión de Nyberg de expulsar a su capitán por el codazo a O’Shea. “Creo que es difícil para un jugador como Cristiano, que está dentro del área. Hoy tuvo a dos defensas constantemente en contacto físico. No hubo violencia. Intentó apartar al defensa y tuvo mala suerte de que el VAR… el ángulo de las imágenes lo hace parecer peor de lo que realmente pasó. Es la primera tarjeta roja de Ronaldo con la selección, es increíble”, señaló el español.

El DT de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, también se refirió al asunto: “Ronaldo me felicitó por presionar al árbitro. Fue su acción la que provocó la tarjeta roja, no tuve nada que ver. A menos que le haya desconcentrado”.

