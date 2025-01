El Inter Miami mantiene su gran presencia de argentinos en su plantel. A la espera de lo que suceda con Facundo Farías (quien podría volver a la Liga Profesional con Estudiantes o Racing Club), en las últimas horas confirmó la extensión del vínculo con Oscar Ustari, quien se mantendrá como uno de los arqueros del equipo que dirige Javier Mascherano.

”Feliz y agradecido de extender mi contrato en Inter Miami. Seguiremos ayudando al equipo en todo momento mientras luchamos por alcanzar el éxito colectivo en esta nueva temporada. Con la exigencia y profesionalismo de siempre. Gracias Inter. Siempre se sigue”, escribió el guardameta que fue campeón junto a Lionel Messi con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Paises Bajos 2005 y en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Ahora, Oscar Ustari se enfoca en tratar de ganarse un puesto en el once titular para acumular presencias, dado que desde septiembre (cuando se concretó su arribo al equipo de la Major League Soccer de los Estados Unidos) apenas registró una participación, que fue frente a Toronto por la fecha 36 de la liga estadounidense (victoria del Inter Miami 1 a 0).

No obstante, Javier Mascherano, así como el resto de los entrenadores de los participantes de la MLS, solo pueden alinear hasta 7 extranjeros en el campo de juego. De ahí que Drake Callender, la otra opción del Jefecito para custodiar el arco, tenga ventaja sobre el ex Independiente, Boca y Newell’s Old Boys para entrar el once titular.

Los argentinos del plantel del Inter Miami

Además de Lionel Messi y Oscar Ustari, el plantel del Inter Miami que comanda Javier Mascherano tiene a otros 6 argentinos: Tomás Avilés, David Martínez, Federico Redondo, Marcelo Weigandt, Benjamín Cremaschi y Santiago Morales. Además, Facundo Farías, tal como se resalta anteriormente, se encuentra tramitando su desvinculación para continuar su carrera en Estudiantes de La Plata o Racing Club.

Así sigue la pretemporada del Inter Miami

Después del amistoso que disputó con las Águilas del América en Las Vegas, el Inter Miami seguirá su preparación para el 2025 fuera de los Estados Unidos. Su próxima prueba será frente al Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima el miércoles 29 de enero (desde las 22 horas de Argentina).

Luego, se enfrentará al Sporting San Miguelito de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez el domingo 2 de febrero y cerrará su gira con Olimpia de Honduras en el Estadio Olímpico el sábado 8 del mismo mes. De igual modo, antes del debut oficial (frente al Sporting Kansas el 18/2 por la Concacaf Champions Cup), tendrá una exhibición con Orlando City el 14.

