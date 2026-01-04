El guiño de Lisandro Martínez a la Selección de España a tres meses de enfrentarla por la Finalissima con Argentina

En la antesala del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Argentina iniciará el año en la fecha FIFA de marzo con un importante compromiso, debido a que en el estadio de Lusail, Qatar, se enfrentará a la Selección de España en una nueva edición de la Finalissima.

A falta de tres meses para este encuentro, en el que el campeón de la última Copa América jugará ante el vencedor de la última Eurocopa, Lisandro Martínez, el defensor central de la Albiceleste, le dejó un guiño al seleccionado comandado por Luis De La Fuente.

En un ping pong con el youtuber Ezzequiel, el futbolista de Manchester United hizo un verdadero o falso, en el que tuvo que responder sobre situaciones actuales y de su carrera. Allí, le preguntaron si era verdad que la Selección de España era la máxima candidata a quedarse con la Copa del Mundo.

“Verdadero”, dijo sin dudar el defensor que fue campeón del mundo en 2022 ante esta consulta. De esta manera, le tiró un guiño a la Roja, que será un duro rival para Argentina en el inicio de un año futbolístico particular, en el que el Mundial será el principal objetivo.

Esta Finalissima, tras idas y vueltas con la fecha, se disputará el viernes 27 de marzo, en la primera fecha FIFA del año, en el estadio de Lusail, lugar que le trae buenos recuerdos a la Albiceleste, debido a que allí dio la vuelta olímpica tras vencer a Francia en la final de Qatar 2022.

Por otro lado, en este mismo juego, Licha Martínez también bancó a su seleccionado, debido a que una de las preguntas en el verdadero o falso fue si el combinado dirigido por Lionel Scaloni es la mejor Selección Argentina de la historia, y sin dudar respondió que sí.

Luis De La Fuente palpitó la Finalissima

El entrenador del combinado del país de la Península Ibérica, aprovechó una entrevista que le otorgó al Diario AS para enviar el mensaje claro de que se van a tomar muy en serio al partido que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

”Pues quiero jugar ese partido, por lo que significa un duelo entre el campeón de Europa y el de América, por jugar contra un rival como Argentina. Más allá de testear el potencial de ambas selecciones, lo que me interesa es jugar otra final y tener la opción de ganar otro título”, señaló el técnico que se coronó campeón de la Euro en 2024.

