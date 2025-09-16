Rooney, Gary Neville y Roy Keane destrozaron a Rúben Amorim tras la goleada en el Derbi de Manchester: “La nada misma”

Manchester United sufrió una paliza en su visita al Etihad Stadium, fue goleada 0-3 contra el rival de toda la vida, el Manchester City. Luego del encuentro, Rúben Amorim fue el principal apuntado por la derrota y varias glorias del club se encargaron de dejarle claro al entrenador luso que así la cosa no puede continuar.

Wayne Rooney, Gary Neville y Roy Keane son tres históricos del Manchester United, que en algún momento portaron la cinta de capitán de los Red Devils y los tres coincidieron que la derrota tuvo mucho que ver con una cuestión táctica y actitudinal, con lapidarios comentarios para con el actual entrenador.

Manchester United sufrió una de sus peores derrotas en Etihad, por resultado y juego. (Getty)

“Hay momentos en el partido en que pensé que los ataques eran prometedores, pero no fue suficiente. Terminó siendo un montón de nada“, aseguró Gary Neville una vez terminada la transmisión en Sky Sports. “Desde que echaron a ten Hag y llegó Amorim el año pasado estamos escuchando que va a cambiar el estilo del juego y que va a mejorar. Pero creo que, si el entrenador es honesto consigo mismo, se dará cuenta que ha empeorado“, secundó Rooney en su podcast.

“Se le dio tiempo al entrenador, que era lo que se pedía cuando llegó: una pretemporada, jugadores de su gusto, pero… ¿Cuánto más hay que esperar?“, completó Roy Keane en el post partido. Tres mensajes alineados contra Amorim, y una clara muestra del descontento de quienes hicieron grande al club tiempo atrás.

Las críticas de los históricos del United a Amorim

Amorim fue el foco de las críticas, pero no el único en recibirlas, tanto Rooney como Keane como Neville coincidieron en que el pobre rendimiento se extendió a todo el equipo: “Quiero ser positivo y apoyar tanto como pueda al entrenador y a los jugadores, pero es muy difícil sentarse aquí y decir que estamos viendo una progresión o que vemos cosas que darán resultados en el futuro“, expresó Wayne.

Roy Keane fue el capitán del club en la época dorada de finales de los 90’s y comienzos de los 2000s. (Getty)

“Este plantel del Manchester United carece de calidad, sufre defensivamente, el Manchester United se ve como un equipo cualquiera de la Premier League, lo demuestran las estadísticas”, apuntó Keane. “Su récord contra los equipos buenos de la Premier League así lo demuestran, juegan bien 45 minutos o una hora, pero es suficiente. El Manchester United ya no tiene esa calidad. Cada vez que enfrentas a un equipo decente tienes esa sensación”, agregó.

Y completó diciendo: “Vimos las estadísticas, es un Derbi de Manchester, está lloviendo, está todo dado para alguna que otra entrada dura. No hubo amarillas. Después de un partido como este no deberías poder levantarte por una semana, y hoy salieron caminando como si nada. Parte del juego es hacerlo físico”.

Gary Neville ganó decenas de títulos con Manchester United. (Getty)

Finalmente, Gary Neville señaló: “Hoy fue la nada misma, muy pobre. Ruben Amorim ahora tiene mucha presión, si Manchester United pierde la semana que viene, va a quedar en la parte baja de la tabla. Y el Manchester United no puede estar ahí después de gastar 200 millones en el mercado“. “Estoy preocupado, estoy preocupado por el entrenador, por lo que puede pasar en las semanas que viene. Luce como una película que ya vimos varias veces”, cerró.

El próximo rival del Manchester United es el vigente campeón del mundo, Chelsea, en Old Trafford. Un partido que podría definir el futuro de Rúben Amorim al frente de los Diablos Rojos.

