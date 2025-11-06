Grandes novedades en la lista de Scaloni para el amistoso de Argentina contra Angola

Lionel Scaloni confirmó la convocatoria de la Selección Argentina para el amistoso contra Angola, el único enfrentamiento que habrá en la fecha FIFA de noviembre, y hay varias sorpresas. Por ejemplo, no aparece Aarón Anselmino y no aparece Matías Soulé. Sí, la Albiceleste va con una base fija, pero hay algunos futbolistas que llaman la atención.

Recordemos que Argentina no pudo cerrar un partido a tiempo y, por esa razón, es que solamente disputará un partido en territorio africano. Recordemos que habrá entrenamientos en España y de ahí viajarán. Por eso, todos estos jugadores que vas a ver convocados tuvieron que darse una vacuna para poder desembarcar en territorio africano.

Argentina tiene varios convocados interesantes. Empezando por el arco, tenemos a Gerónimo Rulli y Walter Benítez. Acá, la gran sorpresa es la ausencia de Dibu Martínez, que no está presente debido a que quiere probar a los otros arqueros y más que nada darle minutos al segundo de los mencionados, que no viene jugando en Inglaterra.

En lo que es la defensa, la única gran sorpresa que aparece es la presencia de Valentín Barco. El hombre de Racing de Estrasburgo aparece en la Selección Argentina nuevamente y ya no como lateral, a pesar de que está ubicado por debajo de Nicolás Tagliafico, sino como mediocampista. Marcos Senesi es otro de los jugadores que llaman la atención, mientras que no figuran Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.

Paralelamente, en lo que es el mediocampo, las sorpresas están bastante limitadas. Pero se puede ver a Maxi Perrone, futbolista que reemplaza a las últimas pruebas como las de Alan Varela, Aníbal Moreno y Enzo Barrenechea. Tampoco aparece el lesionado Enzo Fernández y sí lo hace Nico Paz, que sigue sosteniendo su buen presente.

Más adelante aparece una gran sorpresa y esto es algo que se venía pidiendo mucho. Hay un momento después del Mundial en donde Walter Samuel y Lionel Scaloni dan una suerte de entrevista en la cual comentan que les faltan jugadores con un biotipo, un prototipo: gambeteadores que encaran, que quiebran defensas. Y ahí es donde aparece Gianluca Prestianni, que tuvo un muy buen rendimiento en el Sub-20.

En lo que es la posición de número 9, se sostiene José Manuel López como una opción, pero aparece un futbolista que es muy diferente a él: Joaquín Panichelli. El ariete, compañero de Barco en Francia, está teniendo muy buenos niveles últimamente en un conjunto que compite entre los primeros puestos, convirtiendo semana tras semana. Es un 9 de área, de la vieja escuela. De hecho, su entrenador lo comparó con Alan Shearer.