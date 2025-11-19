¿Imbatible? El temible dato de España que observa Lionel Scaloni de cara a la Fnalissima

La Selección de España, con el empate 2 a 2 con Turquía este martes 18 de noviembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla, aseguró tanto su pasaje para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como su participación en la tan ansiada -y a la vez postergada- Finalissima en la que enfrentará a Argentina.

Y si bien La Roja se topará con la vigente campeona del mundo, bicampeona de América y actual vencedora de la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (nombre oficial de la Finalissima), llegará como la máxima favorita para quedarse con el trofeo intercontinental (además de también ser serio candidato para alzar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en el Estadio MetLife de la ciudad de Nueva Jersey).

Es que sus números de los últimos dos años y medio en duelos por competencias son más que elocuentes. De por sí, son los presentes ganadores de la Euro, lo que les da chapa suficiente para posicionarse como el rival a vencer. De hecho, por esta causa, justamente, se medirán a la Argentina.

Pero además, acumula 31 partidos oficiales sin conocer la derrota (desde el 2 a 1 con Italia por la Semifinal de la Liga de las Naciones del 15 de junio del 2023 al reciente 2 a 2 de este 18 de noviembre con Turquía por las Eliminatorias de la UEFA), pues la única mancha en su camino reciente fue ante Portugal en la Final de la Liga de las Naciones de la UEFA 2025 en la que cayó en los penales tras empatar 2 a 2.

Tal seguidilla de la Selección de España (cuya última derrota en un juego por los puntos fue con Escocia el 28 de marzo del 2023, más allá de que el 22 de marzo del 2024 perdió con Colombia 1 a 0 en un amistoso) está conformada por 25 victorias y 6 empates, con 85 goles a favor y tan solo 25 en contra.

Es decir, en el periodo señalado ostenta un promedio de 2,7 goles por partido y una probabilidad de menos de un tanto de que le conviertan (0,8). Con todo este potencial llegará a la Finalissima con la Scaloneta, que en el mismo periodo expone 32 encuentros, con los que recolectó 26 triunfos, 4 tropiezos y 2 empates, con 62 goles a favor y 13 en contra. Su promedio es de casi 2 goles por compromiso (1,9) y de una probabilidad de que le anoten mucho menor a la de España: 0,4.

Publicidad

Publicidad

Finalissima, un duelo entre los dos mejores del Ranking FIFA

ver también Luis De La Fuente, DT de España, ya habla de la Finalissima con Argentina: ”Será un partidazo”

ver también La Selección Argentina empieza a vislumbrar su destino en el sorteo del Mundial 2026

Con la fecha FIFA de noviembre terminada se confirma que la Finalissima (27 o 28 de marzo posiblemente en el Estadio Icónico de Lusail de Doha) enfrentará a los dos mejores del Ranking de selecciones nacionales. España llegará como el líder de la clasificación, mientras que la Selección Argentina lo hará como escolta.

Además, en estas posiciones también se presentarán en el sorteo para la Copa Mundial que se llevará a cabo el 5 de diciembre en la ciudad de Washington. La Roja y la Albiceleste asomarán en el Bombo 1 por debajo de los anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, en ese orden.

En síntesis

España acumula 31 partidos oficiales sin derrotas, con 25 victorias y 6 empates .

acumula sin derrotas, con y . España es líder y Argentina es escolta del Ranking FIFA .

es y es del . La última derrota oficial de España fue ante Escocia el 28 de marzo de 2023.

Publicidad