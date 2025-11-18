La Selección Argentina acaba la fecha FIFA de noviembre con definiciones de cara al sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que la FIFA organizará el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington, con el cual confeccionará los 12 grupos que estarán integrados por 4 participantes cada uno (de los cuales 32 clasificarán a los 16vos de Final).

Para dicho evento, la entidad que regula el fútbol a nivel global divide a los clasificados (y a las plazas a definir en marzo tanto en el Repechaje de la UEFA como en el Torneo Clasificatorio) en cuatro bombos, cuyo orden de los seleccionados estará basado en el ranking de selecciones que se actualiza tras cada fecha de partidos de equipos nacionales.

En el caso de la Selección Argentina, formará parte del Bombo 1, en el que estarán los cabezas de serie. Y al respecto, está todo dado para que se ubique quinto detrás de los tres anfitriones; México, Estados Unidos y Canadá -en ese orden-; y de España, líder de la clasificación.

Los de Lionel Scaloni aseguraron su segundo lugar en el Ranking FIFA con su victoria frente a Angola por 2 a 0 en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, a pesar de que Francia venció a Ucrania 4 a 0 y a Azerbaiyán 3 a 1. Por lo tanto, los galos quedaron terceros en el ranking y sextos en el Bombo 1, todo conforme al sitio especializado en la materia @CambioDeJuego.

Así quedará el Ranking FIFA tras la fecha de noviembre.

Así están de momento los otros tres bombos para el sorteo del Mundial 2026

BOMBO 2

10 Croacia

11 Marruecos

13 Colombia

15 Uruguay

17 Suiza

18 Japón

19 Senegal

20 Dinamarca

21 Irán

22 Corea del Sur

23 Austria

24 Ecuador

bombo 3

25 Australia

29 Noruega

33 Egipto

35 Argelia

39 Paraguay

40 Túnez

45 Costa de Marfil

51 Uzbekistán

53 Catar

59 Arabia Saudita

61 Sudáfrica

66 Honduras

Bombo 4

67 Jordania

68 Cabo Verde

73 Ghana

82 Curazao

86 Nueva Zelanda (New Zealand)

121 Surinam

Repechaje UEFA 1

Repechaje UEFA 2

Repechaje UEFA 3

Repechaje UEFA 4

Repechaje Intercontinental

Repechaje Intercontinental

¿Contra quién se enfrentará Argentina en la Fase de Grupos del Mundial 2026?

La Selección Argentina no se puede enfrentar con ninguno de los combinados con los que comparte bombo ni con participantes de Conmebol. En ese mismo sentido, al haber 16 europeos, como mínimo le tocará enfrentar a un representante de la UEFA con chances de tener en su zona, incluso, hasta dos.

