Incertidumbre por Lionel Messi tras el partido de Inter Miami: ¿vuelve a la Selección y juega vs. Puerto Rico?

En la previa del partido amistoso que la Selección Argentina disputó el viernes en el Hard Rock Stadium ante Venezuela, todos los protagonistas dijeron no saber nada hasta que al final se supo: Scaloni lo desafectó, Mascherano lo citó y Lionel Messi festejó un doblete el día después para la victoria de Inter Miami 4-0 sobre Atlante United en la MLS.

De cara al segundo compromiso de La Albiceleste en la presente Fecha FIFA, el martes ante Puerto Rico, el panorama se presente similar y crece la incertidumbre sobre si estará o no disponible el capitán para enfrentar al representativo de la Concacaf.

No lo aclaró Scaloni en la conferencia de prensa posterior a la victoria 1-0 sobre Venezuela, pues se limitó a decir que en el próximo partido “jugarán todos los chicos nuevos que vinieron”. Tampoco lo hizo Mascherano después del triunfo que le aseguró a su equipo el tercer lugar en la Conferencia Este de cara a los playoffs por el título: “Si el entrenador de la Selección se comunica con nosotros, o mismo desde la federación, veremos”, respondió ante la consulta.

En los papeles, Lionel Messi está convocado a la Selección Argentina y no tendría ningún impedimento para jugar el martes. La categoría del rival no reviste ni la más mínima necesidad de que así sea, siendo mucho más importante como banco de prueba para los nuevos o más inexperimentados de la nómina. Y a la vez, que no lo haga vuelve un sinsentido el llamado que dejó sin lugar a otro futbolista que podría haber sido valorado por el cuerpo técnico.

Futbolistas de la Selección Argentina asistieron a ver jugar a Messi con Inter Miami el sábado.

La única certeza por estas horas es que Javier Mascherano dio domingo y lunes libre al plantel de Inter Miami, por lo que recién retomarán los entrenamientos el mismo martes en que Argentina se medirá en el Chase Stadium ante Puerto Rico. “A mí no me gusta incomodar o estar metiéndome, más allá que entrenaron acá (por el campo deportivo de Inter Miami). Sí agradezco a Scaloni por haberlo desafectado y darnos la oportunidad de contar con él. Después, lo que pasará en los próximos días no lo puedo decir“, manifestó el DT del equipo estadounidense.

Según pudo saber Bolavip, en la Selección Argentina se espera que Lionel Messi forme parte del entrenamiento que tendrá lugar este domingo, aunque es de todos modos poco probable que vaya a sumar minutos de juego el martes.

¿Cuándo vuelve a jugar Inter Miami?

La distancia prudencial entre el próximo compromiso de la Selección Argentina, este martes 14, y el próximo compromiso de Inter Miami por la MLS, que será el sábado 18, no debería representar un problema para que Lionel Messi pueda jugar ante Puerto Rico y luego con su club con una buena suma de entrenamientos de preparación en el medio debido a que no deberá viajar para reincorporarse.

Sí deberá trasladarse más de 1.400 kilómetros para visitar a Nashville, un equipo que ha sabido complicar al de Javier Mascherano en el pasado, y allí podría radicar la intención de que el capitán llegue descansado. De hecho, el plan original era que Messi jugara ante Venezuela y descansara ante Puerto Rico debido a que el partido estaba programado para el lunes en Chicago. Otro de los tantos cambios que marcó la aventura de Argentina en Estados Unidos con eventos insólitos y decisiones improvisadas.

