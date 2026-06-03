La alerta meteorológica que pone bajo la lupa al España vs. Uruguay del Mundial 2026

El partido entre españoles y uruguayos que se jugará en Guadalajara podría ser el más perjudicado por las altas temperaturas.

Uno de los partidos que más ansiedad provoca en los fanáticos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es el España vs. Uruguay que se llevará a cabo bajo el marco de la última jornada de la fase de grupos, el próximo 27 de junio en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

Este compromiso, que puede definir al contrincante de la Selección Argentina en los 16vos de Final (aunque también podría ser Arabia Saudita o Cabo Verde, los otros integrantes del Grupo H, el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami), aumentó la atención de la FIFA por un factor extradeportivo.

Es que con los últimos informes del servicio meteorológico las alarmas de la organización se encendieron. Resulta que las previsiones científicas indican que este duelo será el más castigado por el sofocante clima mexicano, lo que genera una enorme preocupación de cara al desarrollo del juego y la salud de los protagonistas.

Conforme a las investigaciones recientes publicadas por Climate Central, existe un alarmante 70 % de probabilidades de que el calor extremo se haga presente durante el cruce entre españoles y charrúas, haciendo que la temperatura, probablemente, supere los 28 grados a causa de la crisis climática global.

El Estadio Akron, el recinto en el que se jugará el Uruguay vs. España. Getty Images.

Esta situación adversa no solo amenaza con ralentizar el ritmo del partido, sino que, además, afectará de manera directa el despliegue físico de ambos planteles. A apenas días del comienzo de la Copa del Mundo, este choque se perfila para ser uno de los partidos que más cuestionamientos puede generar con la elección de las sedes.

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La Selección Argentina posiblemente se cruce con alguno de los integrantes del Grupo H en los 16vos de Final

Los pronósticos de la Copa del Mundo 2026 dan a la Selección Argentina en la cima del Grupo J, el cual lo comparte con Argelia, Austria y Jordania. Por lo tanto, todo indica que en los 16vos de Final se verá las caras contra el segundo del mencionado Grupo H. Y en caso de darse algún imprevisto, siendo segundo, chocará con el primero de la misma zona.

En síntesis

El partido España vs. Uruguay se jugará el 27 de junio en Guadalajara.

se jugará el 27 de junio en Guadalajara. Existe un 70 % de probabilidades de calor extremo durante el compromiso mundialista.

de calor extremo durante el compromiso mundialista. Los pronósticos estiman que la temperatura alcanzará los 37 grados por la crisis climática.