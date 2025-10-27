La Selección Argentina ya confirmó que finalmente disputará un solo partido frente a Angola en la ciudad de Luanda por la fecha FIFA de noviembre, el cual tiene como única función continuar con la preparación y la prueba de alternativas de frente a la defensa del título que hará en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No obstante, no será solamente su compromiso en África lo que acaparará su atención en el último espacio del año que dispone la FIFA para los compromisos de los combinados nacionales, puesto que habrá definiciones en las Eliminatorias de la UEFA, de la CAF, de la Concacaf y de la AFC.

De todos modos, con los 28 clasificados confirmados a la Copa del Mundo 2026, ya hay un panorama con el que la Selección Argentina de Lionel Scaloni puede ir sacando cuentas respecto a los rivales que le podrían tocar en la Fase de Grupos, teniendo en cuenta principalmente que no se puede enfrentar con los equipos de su mismo bombo ni con los de su misma confederación.

Así están quedando los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2026

En noviembre, Europa confirmará sus 11 clasificados restantes (además de Inglaterra que ya garantizó su lugar) y los 12 que lucharán en el repechaje europeo. Además, se resolverán los ocupantes de las tres plazas directas que le restan dilucidar a Norteamérica y el representante de la AFC, el de la CAF y los dos de la Concacaf para el Torneo Internacional (Repechaje) para el que ya confirmaron presencia Bolivia y Nueva Caledonia.

Con estos datos y teniendo en cuenta las posiciones de las selecciones que están a un paso de sacar pasaje, los bombos estarían conformados de la siguiente manera.

BOMBO 1

(H) CANADÁ (Clasificado)

(H) MÉXICO (C)

(H) USA (C)

ESPAÑA

ARGENTINA (C)

FRANCIA

INGLATERRA

PORTUGAL

PAÍSES BAJOS

BRASIL (C)

BÉLGICA

ALEMANIA

Publicidad

Publicidad

BOMBO 2

CROACIA

MARRUECOS (C)

COLOMBIA (C)

URUGUAY (C)

SUIZA

SENEGAL (C)

JAPÓN (C)

DINAMARCA

IRÁN (C)

COREA DEL SUR (C)

ECUADOR (C)

AUSTRIA

BOMBO 3

AUSTRALIA (C)

NORUEGA

EGIPTO (C)

ARGELIA (C)

PARAGUAY (C)

COSTA DE MARFIL (C)

TÚNEZ (C)

QATAR (C)

UZBEKISTÁN (C)

SUDÁFRICA (C)

ARABIA SAUDITA (C)

HONDURAS

BOMBO 4

JORDANIA (C)

JAMAICA

CABO VERDE (C)

GHANA (C)

NUEVA ZELANDA (C)

SURINAM

REP. UEFA 1

REP. UEFA 2

REP. UEFA 3

REP. UEFA 4

REPECHAJE 1

REPECHAJE 2

Publicidad

Publicidad

Por lo tanto, Argentina, del Bombo 2 podría enfrentarse con uno de los siguientes seleccionados: Croacia, Marruecos, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur y Austria.

Con uno de los siguientes integrantes del Bombo 3: Australia, Noruega, Egipto, Argelia, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Sudáfrica, Arabia Saudita y Noruega.

Y del Bombo 4, le podría tocar: Jordania, Jamaica, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Surinam, algunos de los cuatro ganadores del repechaje de la UEFA o uno de los vencedores en el Torneo Internacional, salvo Bolivia.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

La Selección Argentina jugará un partido contra Angola en Luanda durante la Fecha FIFA de noviembre.

El equipo de Lionel Scaloni está en el Bombo 1 del sorteo para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En noviembre, se definirán 11 clasificados europeos restantes y tres plazas directas de Norteamérica para el Mundial.

Publicidad

Publicidad

ver también LaLiga: Giro repentino con Franco Mastantuono en Real Madrid tras no jugar vs. Barcelona