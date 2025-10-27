El último 19 de octubre parece haber sido un quiebre en la temporada de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Si bien es cierto que sigue su proceso de adaptación no solo en lo futbolístico sino también en lo personal, dado que se trata de un joven de 18 años dando sus primeros pasos a aproximadamente 13 mil kilómetros de su ciudad natal, su nivel fue disminuyendo con el correr de los partidos.

Fue precisamente ante el Getafe en el Estadio Coliseum en donde Xabi Alonso decidió reemplazar al oriundo de Azul -que no estaba teniendo un buen desempeño- cuando apenas se jugaban 10 minutos del segundo tiempo, una decisión que sirvió para anticipar lo que se venía para el duelo con la Juventus por la Champions League y para el Clásico de España en el Estadio Santiago Bernabéu.

Es que las veces anteriores nunca había salido antes de los 15 minutos del complemento. Por eso no sorprendió la ausencia de Franco Mastantuono en el once inicial vs. la Vecchia Signora a mitad de semana y en la formación para el duelo con el Barcelona de este domingo 26 de octubre.

No obstante, lo que sí en cierto punto llamó la atención fue que ni siquiera haya participado del partido que el Real Madrid le terminó ganando al Culé por 2 a 1 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham (Fermín López firmó en el primer tiempo el empate transitorio).

Porque más allá de que con el Atlético de Madrid tampoco fue titular, situación que hasta fue motivo de críticas para Xabi, aquel día en el Estadio Metropolitano ingresó por Arda Guler para participar de la última media hora. En tanto que ante el Barcelona, el que asomó como una opción, también desde el banco, fue Brahim Díaz -que reemplazó al turco a los 20 de la segunda parte-, quien, evidentemente, se le adelantó al ex River en la puja por ganarse un lugar.

Los titulares del Real Madrid quedaron claros con el Clásico de España

Con este panorama quedó claro que, de mitad de cancha hacia delante, los titulares para Xabi Alonso son: Federico Valverde, Aurelién Tchoauméni, Jude Bellingham, Arda Guler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. Son ellos los que, salvo alguna rotación para dosificar las cargas o de imponderable por lesión o sanción, saldrán al campo de juego desde el primer minuto para los partidos importantes.

Publicidad

Publicidad

Por lo que es posible que de ahora en más, Franco Mastantuono deba pelear mano a mano con Brahim Díaz para ser el principal relevo de Arda Guler o Jude Bellingham. Ese es el nuevo panorama del delantero de la Selección Argentina luego de acumular 8 titularidades sobre 13 encuentros disputados por el Real Madrid en lo que va de la temporada 2025/2026.

DATOS CLAVES

Franco Mastantuono no participó en el partido del Real Madrid que ganó 2 a 1 contra el Barcelona.

Mastantuono tampoco fue titular contra la Juventus por Champions League luego de ser reemplazado a los 10 minutos del segundo tiempo contra el Getafe.

El delantero de 18 años lleva 8 titularidades en 13 encuentros con el Real Madrid en la temporada 2025/2026 y se perfila para pelear un lugar con Brahim Díaz como principal relevo de Arda Guler o Jude Bellingham.

Publicidad

Publicidad

ver también La grieta que provocó en la Selección de España el Real Madrid vs. Barcelona a meses de la Finalissima y del Mundial