La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Argentina de ganar el Mundial 2026: fuera del top 3

La ilusión de la Selección Argentina rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya está en marcha. Con la clasificación asegurada y a menos de un año para el inicio del certamen, la Albiceleste busca revalidar la corona obtenida en Qatar 2022 y alcanzar su cuarta estrella. Sin embargo, lograr un bicampeonato mundial es un desafío reservado para muy pocos.

En medio de las expectativas, la Inteligencia Artificial se metió en el debate para ponerle números concretos al sueño argentino. A través de un análisis que consideró el nivel actual del plantel de Lionel Scaloni, el ranking FIFA, el formato extendido del torneo y el rendimiento de las principales potencias, la IA entregó un pronóstico ajustado sobre las probabilidades reales de, a su criterio, los máximos candidatos al título.

Y el veredicto sorprendió: pese a ser campeona vigente, bicampeona de América y número uno del ranking FIFA, Argentina quedó fuera del podio de los favoritos. Incluso, hay cuatro naciones que tendrían más chances que La Scaloneta.

El análisis de la IA sobre las chances de Argentina para ganar el Mundial 2026

“La probabilidad de que Argentina sea campeona del Mundial 2026 es 9,60%”, aseguró la Inteligencia Artificial en su informe. Con ese porcentaje, la Albiceleste aparece en el quinto puesto del ranking de selecciones candidatas. Entonces, ¿quiénes tienen más opciones? España, Francia, Brasil e Inglaterra.

Argentina, la quinta máxima candidata a ganar el Mundial 2026 según la IA (Getty).

Arriba de toda la lista, aparece la Roja con un 15,36%. “Campeona de la Euro 2024, llega con un núcleo en pico competitivo”, explicó el análisis. El segundo lugar corresponde a Francia, con un 11,81%. “Plantel profundo y estable, finalista en 2022, siempre top en rankings”, detalló la IA al justificar su posición. Con idéntico porcentaje aparece Brasil, a quien definió como un “candidato continuo por su talento élite y la vía de clasificación directa en Sudamérica”.

Publicidad

Publicidad

La cuarta plaza quedó en manos de Inglaterra, con un 10,97%. “Es una generación consolidada y con regularidad en rondas finales”, subrayó la herramienta. Recién detrás se ubica Argentina, pese a destacar “resultados recientes de élite” y su liderazgo en el ranking FIFA, lo cual entiende como “señal de rendimiento sostenido ante rivales fuertes“.

Respecto al porqué de relegar a Lionel Messi y compañía al quinto escalón, la IA explicó: “El formato de 2026, con 48 Selecciones y una eliminación directa extra (32avos de final), diluye las chances de todos los favoritos unos puntos respecto de formatos con menos rondas”.

España, el equipo con más aspiraciones a quedarse con el próximo Mundial, desde la óptica de la IA (Getty).

Publicidad

Publicidad

A la vez, añadió que “la paridad en la élite, con España y Francia en métricas similares o mejores, le da una ligera ventaja a esos equipos”. Para la lógica estadística, puede sonar poco. Para la Selección, posiblemente es suficiente para creer firmemente.

A su vez, por fuera del top 5, la Inteligencia Artificial recomendó no perder de vista a otras potencias. “Hay que mirar por fuera a Portugal y Alemania, con un 6,98% cada una, y a Países Bajos, con un 3,84%”, señaló.

ver también Sin incluir a Lamine Yamal, Rodri Hernández eligió a su sucesor en el Balón de Oro: “Sería difícil no dárselo”