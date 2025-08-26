Es tendencia:
El Flaco López habló por primera vez sobre su preconvocatoria a la Selección Argentina: “No lo esperaba”

Tras marcar un doblete ante Sport Recife, el delantero se mostró ilusionado con debutar en la Albiceleste.

Por Marco D'arcangelo

José Manuel López, delantero del Palmeiras.
En la última prelista de convocados para la doble fecha FIFA de septiembre, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, sorprendió al incluir en la lista a José Manuel López, el delantero de 24 años surgido en Lanús y que se destaca en el Palmeiras de Brasil. 

Luego de la victoria del Verdao ante Sport Recife por el Brasileirao, en la que marcó un doblete, el correntino habló con los medios local y allí se mostró ilusionado con la posibilidad de entrenar por primera vez con la Albiceleste y sumar sus primeros minutos en cancha. 

“La verdad es que no lo esperaba, pero siempre creí que iba a suceder esta convocatoria. En el fondo, siempre lo creí. No sabía que sería este año, no lo imaginaba tan pronto, pero bueno… Como siempre digo, lo único que le pido a Dios y lo que intento es estar preparado para las oportunidades que van llegando a mi vida”, inició el ex Lanús. 

Además, se mostró con cautela, debido a que no está confirmada su presencia en la lista final, a la espera del último recorte que hará Scaloni en los próximos días: “Si es ahora, voy a estar muy feliz, y si no, seguiré trabajando para estar preparado cuando llegue el momento”. 

Así las cosas, en el transcurso de la semana el Flaco sabrá si tendrá que sumarse a los entrenamientos del plantel comandado por Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela y Ecuador, o si esperará por su oportunidad en las próximas convocatorias previas al Mundial 2026. 

Los números de José Manuel López en la temporada

A lo largo de la temporada, el delantero argentino de 24 años lleva disputados un total de 43 partidos. En los mismos, convirtió 17 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió seis tarjetas amarillas en 2203 minutos en cancha. 

