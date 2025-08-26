Es tendencia:
Luis De La Fuente, DT de España, advierte que ”trabajará mucho” para vencer a Argentina

El entrenador de la Selección de España avisó a Argentina de cara a la Finalissima y a la Copa del Mundo 2026.

Getty Images. Luis De La Fuente, DT de España, dijo que ganarle a selecciones como Argentina es muy complejo.
La Finalissima que deben disputar Argentina, campeón de la Copa América 2024, y España, ganador de la Euro del mismo año, tiene una fecha pautada tanto por Conmebol como por la UEFA que es para fines de marzo del 2026. No obstante, todavía no está confirmado el cruce, dado que depende de que el combinado europeo no deba afrontar el Repechaje para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

De igual modo, La Roja y, particularmente, su entrenador Luis De La Fuente, se mentalizan en que ese duelo que definirá, nuevamente, al campeón intercontinental, se lleve acabo, pues los cálculos le dan que podrá adjudicarse el pasaje para el torneo que se desarrollará en Norteamérica en noviembre del 2025 (para eso debe ser primero de la zona que comparte con Turquía, Georgia y Bulgaria, si queda segundo va a los Play Off).

Asimismo, se juegue o no la Finalissima, en España reconocen a Argentina como el rival a vencer en la Copa del Mundo del 2026, puesto que se trata de la mejor selección del mundo en el presente, por ser la que se adjudicó el título de campeón en Qatar 2022 y porque es el líder del Ranking FIFA desde abril del 2023.

”Ganar es muy difícil. Y hacerlo a selecciones de ese nivel es complejo”, respondió De La Fuente cuando en Diario AS le consultaron puntualmente por el seleccionado que comanda Lionel Scaloni. Y en ese mismo sentido, amplió: ”No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan. Hay que tener fortuna de que no haya lesiones”.

Por otro lado, el técnico recomendó a Lamine Yamal que imite todo lo que pueda a Lionel Messi: ”Tiene en frente un gran espejo donde mirarse. Tiene que coger todo lo grande que ha hecho Messi. Ojalá podamos disfrutar a Lamine en la misma dimensión en la que hemos disfrutado a Messi”.

¿Cuándo se jugará la Finalissima si España debe disputar el Repechaje de las Eliminatorias de la UEFA?

Tal como se describe anteriormente, que la Finalissima se juegue depende 100 por ciento de España, porque Argentina, para ese momento, estará absolutamente libre (termina sus compromisos por las Eliminatorias Conmebol en septiembre próximo, además de que solo cerró amistosos para octubre y noviembre).

Pero en caso de que la Roja tenga que buscar su cupo para la Copa del Mundo del 2026 en marzo del año que viene, UEFA y Conmebol tienen pensado llevar a cabo la Copa de Campeones (nombre oficial) después del certamen que se desenvolverá entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

