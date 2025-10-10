Es tendencia:
La medida de emergencia que se debió tomar para el amistoso entre Argentina y Venezuela por la falta de interés del público

Sin Messi y con un equipo alternativo, el amistoso de la Albiceleste no llamó la atención esperada en Florida y los tickets se venden a un 80 por ciento menos que el precio original.

Por Bruno Carbajo

La Selección Argentina, lista para enfrentar a Venezuela.
La Selección Argentina y Venezuela se enfrentarán este viernes desde las 21, en Miami, por un amistoso internacional que parece tener un atractivo inusual al que suelen generar los campeones del mundo en cada rincón del planeta. A horas del encuentro, el imponente Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores, luce lejos de estar completo y el valor de las entradas se desplomó más de un 80 por ciento.

Sí, la venta de tickets para el encuentro habría sido más bajo del esperado. Aunque, una serie de factores permitirían explicar el bajo interés que generó en el público el enfrentamiento ante la Vinotinto. Posiblemente el más importante de ellos sea, sin dudas, la ausencia de Lionel Messi. Según pudo saber Bolavip, Lionel Scaloni decidió liberar al astro rosarino para este compromiso y, el imán que suele provocar ver al astro en cancha habría jugado su parte.

A esto también se le debe sumar el factor que impacta en el bolsillo del espectador. Los boletos salieron a la venta a un valor de 400 dólares, pero la baja demanda obligó a la organización a tomar medidas drásticas: no solo el precio bajó a 50 dólares en las últimas horas, sino que, según pudo confirmar este medio, se decidió cerrar por completo las tribunas superiores del estadio.

A su vez, tampoco debe dejarse de lado el carácter amistoso del partido y la formación alternativa que pondría Argentina en cancha, dos cuestiones que terminarían de inclinar la balanza. Al no haber puntos en juego, y con un once inicial que combina a habituales titulares con nombres que buscan ganarse un lugar de cara al Mundial 2026, podrían haber impactado en el atractivo deportivo para el espectador.

La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela

En ese sentido, la Albiceleste saldría al Hard Rock Stadium con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Gonzalez o Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Argentina vs. Venezuela por un amistoso internacional: hora, canal y formaciones

Lionel Messi dejó la concentración de la Selección Argentina a horas del partido vs. Venezuela

