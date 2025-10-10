Lionel Messi dejó la concentración de la Selección Argentina a horas del partido vs. Venezuela

Esta noche, Argentina enfrenta a Venezuela en el primero de los dos amistosos pactados para la Fecha FIFA de octubre y que verá a la albiceleste presentarse en Estados Unidos. Sin embargo, a horas del inicio del partido se dio a conocer que Lionel Messi dejó la concentración.

Según pudo saber BOLAVIP, el capitán de la Selección Argentina fue liberado de los compromisos con el plantel, y si bien aún no trascendieron mayores detalles sobre lo que sucederá en los próximos días y de cara al partido vs. Puerto Rico del próximo martes, se espera que regrese luego del partido que jugará Inter Miami en la jornada de sábado.

Messi habría decidido jugar el partido de Inter Miami vs. Atlanta United del sábado por la MLS.

El conjunto de la Florida tiene un partido trascendental por la MLS este 11 de octubre, contra el Atlanta United, en un partido postergado desde mitad de año por el Mundial de Clubes. Inter Miami necesita el triunfo para seguir con chances de conquistar el Supporter’s Shield al mejor equipo de la temporada regular, mismo que logró en la temporada pasada y le permitió clasificar al Mundial de Clubes, a pesar de no terminar siendo el campeón de la liga en los Playoffs.

ver también Pronósticos Argentina vs Venezuela: la Selección sigue sumando minutos de cara al Mundial 2026

Si bien se esperaba que el capitán argentino priorice a la Selección, el partido ante Venezuela es un amistoso, mientras que Inter Miami juega en la misma ciudad, por los puntos y la importancia de mantener vivas las chances de levantar un trofeo antes de terminar el año. Así que parece haber decidido jugar ese encuentro.

Las palabras de Javier Mascherano sobre la presencia de Messi con Inter Miami

Esta mañana, Javier Mascherano se pronunció sobre la decisión que debía tomar Lionel Messi -y Rodrigo De Paul- sobre la elección de jugar el amistoso con la Selección Argentina o el partido postergado del Inter Miami por la MLS: “Leo (Messi) está con la Selección, junto con Rodrigo (De Paul) desde el lunes y es lo único que puedo decir”, inició el DT de Inter Miami.

Publicidad

Publicidad

Mascherano no había descartado la presencia de Messi con Inter Miami a pesar de que el capitán argentino se había entrenado toda la semana con la Selección y no con el resto del club. (Getty)

Ante la insistencia, agregó: “Yo no puedo decir si va a jugar o no esta noche. Con Scaloni no he tenido la posibilidad de hablar. Más allá que han venido a entrenar acá, nosotros estuvimos entrenando toda la semana a la mañana para no estar molestándonos y no sé lo que han hablado”.

Sin embargo, prefirió mantener en vilo la posibilidad de que Messi diga presente con las Garzas el sábado por la noche: “No te voy a decir que no puede jugar mañana, pero hasta lo que yo sé juega esta noche, está convocado”.

Publicidad